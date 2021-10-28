اقتصاد وأسواق

السيد القصير يبحث مع مستشار فرنسا الإقيلمي التعاون بين البلدين في الحجر الزراعي وتبادل السلع

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل فاليري فايون المستشار الزراعي الإقليمي لدولة فرنسا في الشرق الأوسط والوفد المرافق لها بحضور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري. وخلال الاجتماع تمت مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي…

الصاوي أحمد 12:39 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 12:39 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل فاليري فايون المستشار الزراعي الإقليمي لدولة فرنسا في الشرق الأوسط والوفد المرافق لها بحضور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي والبحث العلمي والتبادل التجارى في مجال المنتجات النباتيه والحيوانية.


كما تم استعرض منظومة الحجر الزراعي في استيراد وفحص تقاوي البطاطس من الاتحاد الأوروبي، وكذلك منظومة التتبع والتكويد الجديدة التي ينفذها الحجر الزراعي علي الصادرات الزراعية الطازجة من أجل تطبيق مبدأ الرقابة علي الشحنة من المزرعة إلي المائدة.

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واتفق الجانبان علي إعداد بروتوكول تعاون مشترك ينظم عملية التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين البلدين.

وحضر اللقاء الكسندرا تروفاني نائب المستشار الزراعي الإقليمي الفرنسي في الشرق الأوسط وانايس بويتيري نائب القنصل التجارى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.

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بقلم الصاوي أحمد

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