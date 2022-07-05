السيد القصير يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية آفاق التعاون في مجال الأمن الغذائي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إبراهيم الدخيرى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية؛ حيث تناول اللقاء آفاق وآليات التعاون بين الوزارة والمنظمة في تدعيم الأمن الغذائي العربي لمواجهة الأزمات والجوائح التي يشهدها العالم “القصير والدخيري”.

كما بحثا أيضا الخطة التنفيذية للبرنامج العربي للأمن الغذائي المستدام والذي أعدته المنظمة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن البرنامج يهدف إلى حل المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في الوطن العربي وأفريقيا، من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد.

وأشار “القصير” إلى ضرورة التكامل والتعاون بين الدول العربية والإفريقية من أجل حسن استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها هذه الدول والاستفادة منها في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مصر سوف تطرح رؤية متكاملة أمام قمة المناخ، وذلك بالتعاون مع جميع المنظمات الإقليمية المعنية بالزراعة والغذاء بهدف دعم وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية والإفريقية .

حضر اللقاء سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وكامل السيد رئيس المكتب الاقليمي للمنظمة بالقاهرة.