السيد القصير يبحث مع الوكالة الألمانية «Giz» التعاون في مجال تطوير الري والإرشاد الزراعي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم د مها خلاف، مدير المشروع المصرى الألمانى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـــ GIZ والوفد المرافق لها، لبحث سبل تنفيذ المشروع المصرى الألمانى “دلتا النيل لإدارة المياه” خلال الفترة القادمة والممول بمنحه من الوكالة بمبلغ 6 ملايين يورو، لاستخدامه فى ترشيد مياه الرى وتحسين خدمات الارشاد الزراعى، وذلك من خلال إنشاء 5 نماذج إرشادية على مستوى المساقي لنظم الري الحديث الموفرة للمياه والتي سيتم تشغيلها بوحدات ضخ تعمل باستخدام الطاقة الشمسية وذلك بعدد من المحافظات فى منطقة الدلتا.

وخلال اللقاء شدد “القصير” على ضرورة الاستفادة القصوى من منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـ ـGIZ بشكل يضمن معرفة كميات مياه الرى التى سيتم توفيرها ومقارنتها بالكميات المستخدمة قبل التطوير .

كما وجه وزير الزراعة بضرورة قيام وحدة تطوير الرى الحقلى بالتعاون مع الوكالة الالمانية في عرض خطة عمل تنفيذية خلال شهرين للاتفاق على الأنشطة النهائية والتى سيتم تنفيذها خلال فترة عمل المشروع.

‏وفي نهاية اللقاء شهد وزير الزراعة ‏التوقيع على العقد التنفيذى الخاص بتنفيذ المشروع المصرى الألمانى “دلتا النيل لإدارة المياه”، ‏حيث قام بالتوقيع كل من د حسن شمس، مدير وحدة مشروعات تحديث الرى الحقلى ممثلا لوزارة الزراعة و توبياس جيرلاخ، مدير قطاع البيئة والموارد الطبيعية والتنمية الحضارية ممثلا للوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـــ GIZ

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على للعلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية وممثل من وزارة التعاون الدولى وعن الجانب الالمانى حضر يوهان هايمنس، مسئول قطاع الزراعة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى الـــــ GIZ .