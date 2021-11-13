السيد القصير: تصدير 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية نتيجة عمليات تطوير القطاع (فيديو)

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن عملية التطوير في قطاع الزراعة أدى إلى تصدير ما يزيد عن 5 ملايين طن من المنتجات الزراعية، مشيرا إلي أنه تم فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول جديدة مثل اليابان التي بدأت في استيراد الرومان المصرى، إضافة إلي تصدير أكثر من 500 صنف زراعي لدول العالم .

وأضاف القصير خلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار على فضائية صدي البلد أن القطاع الزراعي يمثل 25% من الناتج القومي المصري، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى القطاع الزراعي اهتماما كبيرا باعتباره أهم القطاعات لتحقيق الأمن الغذائي .

وأوضح أن المشروعات الزراعية خلال السنوات الماضية وصلت إلي 323 مشروعا على مستوى الجمهورية، لافتا إلى الأراضي شرق قناة السويس التي تضيف حوالي 500 ألف فدان في مجال التوسع الأفقي ، وكذلك مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف إضافة 500 ألف فدان أخرى للرقعة الزراعية .

ولفت إلي أن كثيرا من الدول لا تؤمن بمبدأ الأمن الغذائي الكامل وهناك ما يسمى بالأمن الغذائي النسبي، مشيرا إلى المشروعات الكبيرة التي تنفذها وزراة الزراعة في مجال زيادة إنتاج اللحوم ، والدواجن ، والأسماك .

وقال السيد القصير إن قطاع الإنتاج الحيواني يشهد طفرة كبيرة من خلال مشروع التحسين الوراثي للماشية والذى يهدف إلى تحقيق إنتاجية من اللحوم عبر أكثر من 38 ألف مشروع تربية جديد من خلال المشروع القومي للبتلو .

وأضاف أنه تم افتتاح مراكز جديدة لتجميع الألبان وتطوير مراكز أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار ليس كبيرا ويعود إلي الزيادة في أسعار الأعلاف، قائلا: لا يمكن أن يتم البيع بأقل من التكلفة حفاظا على الشركات والمنتجين .

وتابع القصير أن مصر تحقق قدر كبير من الإنتاج السمكي من خلال الاستزراع السمكي البحرى أو الصناعي، لافتا إلى أن الإنتاج السمكي يزيد عن 200 مليون طن سنويا رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والمشكلات الاقتصادية في العالم .

وأكد أن الدولة تقدم الكثير من الخدمات في كل مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني عبر العديد من البرامج القومية التي يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل خدمة المزارع المصرى .

ولفت إلي أنه تم طباعة أكثر من 3 ملايين كارت ذكي للمزارعين حيث تم تسليم أكثر من 2 مليون كارت حتي الآن، مع إصدار تعليمات بسرعة تسليم أكثر من 500 ألف كارت ذكي إلي المزارعين في منازلهم .

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي أن الكارت الذكي يستهدف ضبط الحيازات الزراعية في مصر، مطالبا المزارعين بسرعة التوجه للجمعيات والبنوك الزراعية من المزارعين اللذين لم تصدر لهم كروت ذكية .

وقال إن حق مصر في مياه النيل ثابت ولا نقبل المساس به مطلقا، مؤكدا أن مشروعات وزارة الزراعة في مصر تتحول من الاعتماد على وسائل الري القديمة إلي أنظمة الري الحديث التى توفر في استهلاك المياه .

ولفت إلي أن هناك مشروعات تقوم بها وزارة الزراعة من أجل ترشيد استهلاك المياه ، إضافة الي المشروعات الكبرى الخاصة بإعادة استخدام المياه، ومنها محطة المحسمة التي حصلت على أفضل مشروع تنموي في العالم .

وتابع القصير أنه يتم التوسع الأفقي في مجال الزراعة من خلال مراكز الأبحاث المتعددة التي تستنبط أصناف وبذور وتقاوي جديدة تساهم في زيادة الإنتاجية للفدان في المحاصيل الإستراتيجية .