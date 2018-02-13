السيتى يتفوق على سان جيرمان فى الميركاتو الشتوى

مانشستر ينفق 878 مليون يورو مقابل 805 لباريسوكالاتيعد نادى مانشستر سيتي الإنجليزي، أكثر أندية كرة القدم فى الدوريات الخمس الكبرى، إنفاقًا على تشكيلته الحالية، إذ دفع 878 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضى، متقدماً على باريس سان جرمان الفرنسي الذي أنفق 805 ملايين.أظهرت دراسة

مانشستر ينفق 878 مليون يورو مقابل 805 لباريس





وكالات



يعد نادى مانشستر سيتي الإنجليزي، أكثر أندية كرة القدم فى الدوريات الخمس الكبرى، إنفاقًا على تشكيلته الحالية، إذ دفع 878 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضى، متقدماً على باريس سان جرمان الفرنسي الذي أنفق 805 ملايين.

أظهرت دراسة لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية أن أي ناد في تاريخ كرة القدم لم يستثمر كمية كهذه من الأموال كبدلات انتقال، مثلما فعل مانشستر سيتي حالياً، رغم إعارة الفرنسي إلياكيم مانجالا إلى إيفرتون، فيما تكلف التعاقد مع مواطنه أيمريك لابورت “65 مليون يورو + 5 ملايين يورو بدل تكوين”، رفع تكلفة التعاقدات إلى 878 مليون يورو، بينما لا يزال باريس سان جرمان يحتل المركز الثاني على رغم رحيل البرازيلي لوكاس إلى توتنهام، وغياب التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة.

وأشار المرصد، وهو مجموعة بحثية تابعة للمركز الذي يتخذ من مدينة نيوشاتل السويسرية مقراً له، وأنشىء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن فريقين آخرين أنفقا أكثر من 700 مليون يورو لتعزيز صفوفهما الحالية: مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ747 مليوناً، وبرشلونة الإسباني بـ725 مليوناً.

وكشف تواجد 6 أندية إنجليزية بين العشرة الأولى في القائمة، هي قطبي مانشستر، وتشيلسي الخامس بـ592 مليون يورو، وليفربول السابع بـ461 مليونا، وآرسنال التاسع بـ403 ملايين، وايفرتون بـ 365 مليونا، فيما يحتل ريال مدريد الإسباني، حامل لقب النسختين الأخيرتين لدوري أبطال اوروبا، المركز السادس بـ497 مليون يورو، وجاء وصيفه الموسم الماضي يوفنتوس الإيطالي ثامناً بـ448 مليون يورو.