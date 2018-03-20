السياسة النقدية فى مواجهة التضخم.. من ينتصر؟

■ توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبلسهير محمدرجح مصرفيون انتصار السياسة النقدية للبنك المركزى الرامية لإستهداف معدل تضخم بحدود %13 أعلى أو أقل %3 خلال الربع الأخير من العام الجارى.وتحول هدف السياسة النقدية من الحفاظ على مستوى الأسعار الى استهداف التضخم عقب تحرير سعر صرف الجن

■ توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل

سهير محمد





رجح مصرفيون انتصار السياسة النقدية للبنك المركزى الرامية لإستهداف معدل تضخم بحدود %13 أعلى أو أقل %3 خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وتحول هدف السياسة النقدية من الحفاظ على مستوى الأسعار الى استهداف التضخم عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى.

كانت معدلات التضخم قد شهدت قفزات عقب تعويم الجنيه لتبلغ ذروتها فى يوليو الماضى عند مستوى %31.9 للتضخم العام و 35% للتضخم الأساسى بينما سجلت %14.2 و %11.9 لكليهما بنهاية الشهر الماضى.

وتوقع مصرفيون ومحللون لدى بنوك استثمار محلية استقرار معدلات التضخم فى المنطقة المستهدفة من البنك المركزى وذلك رغم موجة ارتفاع الاسعار المتوقعة مع استئناف خفض الدعم منتصف العام الجارى

وقالت وزارة الكهرباء إنها ستقوم بزيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك بدءا من يوليو المقبل، كما توقعت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح من جانب صندوق النقد الدولى استئناف برنامج تحرير دعم الطاقة بحلول منتصف العام.

وقال البنك المركزى فى بيان مساء الخميس الماضى أن المؤشرات الصادرة من جهاز الإحصاء تشير الى انخفاض معدل التضخم السنوي للشهر السابع علي التوالي ليصل الي %14.4 في فبراير 2018 وهو أدني معدل له منذ شهر أكتوبر 2016.

لفت الى أن التراجع يأتى في ظل اتباع سياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام.

وقد بدأ البنك المركزي في التحول التدريجي الي نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند %13 ±3%، ومعدلات احادية بعد ذلك. وفي اطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، استخدم البنك المركزي كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناء علي تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية.

وأجمعت أقسام البحوث لدى بنوك الاستثمار المحلية على أن أسعار الفائدة ستشهد خفضا خلال هذا الشهر يتراوح متوسط الخفض ما بين 2 الى 3 % حتى نهاية العام الجارى، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.4 خلال شهر فبراير، من %17.1 في يناير، ليقترب بشكل أكبر من أي وقت مضى من مستهدف البنك المركزي لمعدل التضخم عند %13.

تتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يقدم البنك المركزي على ثاني خفض لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس، وتتوقع بحوث «فاروس» تراجع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة المقبل،وتوقعت أيضا انخفاض معدل التضخم بحوالي 200 نقطة أساس خلال عام 2018. وتوقعت بحوث «سي آي كابيتال» خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال هذا الشهر وأن تنخفض أسعار الفائدة %5 بنهاية العام الجارى.

فى حين تتوقع بحوث «مباشر» إن البنك المركزي سيخفض المعدل بـ 200 نقطة أساس دفعة واحدة مستفيدا من استمرار التراجع في تأثير سنة الأساس على معدل التضخم السنوى.

وتتوقع برايم ان يكون هناك خفض للفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية فى مارس ومايو بنسبة 100 نقطة فى كل اجتماع

وتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس،أن يكون

هناك خفض لاسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للسياسة النقدية مؤكدا أن البنك المركزة نجح فى تحقيق مستهدفاته للتضخم التى دارت حول 13% خلال الربع الاخير من عام 2017

وأوضح ابو باشا أنه على الرغم من ارتفاع اسعار الطاقة المقرر له فى منتصف العام الجارى الا انه من المتوقع ان يستقر معدل التضخم ما بين 13 و14 % أخذا فى الاعتبار الزيادة المتوقعة لارتفاع الاسعار مشيراً إلى أنه بدون هذه الزيادة كان من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الى أقل من %10

وأضاف ابو باشا أن ارتفاع اسعار الطاقة ستنعكس على المعدلات الشهرية للتضخم الا انه المعدل على اساس سنوى ستكون أقل مقارنة بما كانت عليه العام الماضى حيث سجلت الزيادات فى الاسعار التى حدثت العام الماضى نسبة 60% ولكن هذا العام سيشهد تباطؤ فى التضخم مقارنة بالعام الماضى

وسجل معدل التضخم فى فبراير الماضى %14.37 مقابل %30.24 فى فبراير 2017

وتوقع أبو باشا أن يصل إجمالى خفض الفائدة المتوقع خلال عام 2018 ما بين 3 إلى %4 بما فيها ال%1 التى تم رفعها فى الاجتماع الاخير

وقال أبو باشا إنه من المتوقع أن يكون هناك استقرار فى تحركات اسعار الفائدة ما بعد الاجتماع المقبل للحنة السياسة بالتوازى مع فترة رفع اسعار الطاقة للتأكد من تأثيراته على الاسعار والتضخم وعليه يتم الاستمرار فى الخفض من عدمه

فى حين توقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى أن يثبت البنك المركزى اسعار الفائدة خلال الاجتماع لجنة السايسة النقدية على ان يعود للخفض خلال اجتماع مايو بمقدار نصف ما بين 50 نقطة و100 نقطة

وأوضح عبد العال أن استمرار انخفاض الفائدة يضر بالجنيه وبمدخرات القطاع العائلى الذى عانى من موجات تضخمية حادة خلال الفترة الماضية

وتوقع أن يسيرمعدل التضخم وفقا لما يستهدفه البنك المركزى عند 13% بنهاية عام 2018 وان يقل عن ال10% خلال الربع الاول من عام 2019 على الرغم من الارتفاع المتوقع لاسعار الطاقة خلال العام الحارى بعد خفض الدعم وارجع ذلك إلى أن تأثيرها سيكون محدود لأن هناك حالة من الكساد فى السوق نظرا لانخفاض الدخل الحقيقى فسيكون ارتفاع الاسعار له حدود قصوى بعده لن تكون هناك قوى شرائية

وأوضح عبد العال ان مزيد من خفض الفائدة لن يكون فى صالح الاقتصاد ايضا لانه كان من المقرر ضخ نحو 20 مليار دولار من صناديق استثمار وتحوط عالمية بناءاً على اسعار فائدة بمتوسط %17 وكذلك تحويلات المصريين فى الخارج

وتوقع ان يكون هناك خفض لاسعار الفائدة بالتدريج خلال عام 2018 بمتوسط 3%

ومن جانبه أوضح أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان أن ارتفاع التضخم خلال الفترة الماضية كان يرجع الى عدة عوامل ابرزها ارتفاع التكلفة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة وفى عام 2017 ارتفعت نسبة الزيادة فى التضخم حتى وصل إلى معدلات أكثر من %30 بسبب تحرير سعر الصرف وتضاعف سعر الدولارأمام الجنيه وهو ما أضيف إلى تكلفة المواد الخام و الطاقة

وأضاف انه خلال العام الجارى من غير المتوقع أن ان يكون معدل التضخم عند معدلاته العام الماضى بعد انكماش اثر ارتفاع سعر الدولار

وتوقع الخولى أن يتراجع معد التضخم ما بين 14 الى %15 فى ظل الارتفاع المتوقع لاسعار الطاقة وان تظل مستهدفات التضخم للبنك المركزى عند نفس المستوى الحالى %13 بنهاية عام 2018

كما توقع الخولى ان تتراجع اسعار الفائدة بالتدريج بنهاية عام 2018 باجمالى 3% على أن تكون هناك حالة من الترقب لحين امتصاص موجة ارتفاع الاسعار التى لن يكون لها تأثير كبير فى ظل استقرار الدولار

وقالت إيمان نجم محلل اقتصادى أول بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ان من المتوقع ان يتم خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بمقدار 100 نقطة وان يكون هناك خفض اخر بنفس النسبة خلال اجتماع مايو

وعلى مستوى التضخم توقعت ايمان ان يواصل التراجع ختى نهاية السنة المالية الحالة فى يونيو المقبل ويعاود الصعود من يوليو حتى ديسمبر مع رفع اسعار الطاقة ورفع الدعم عن البنزين والكهرباء بالاضافة الى مواسم عيد الفطر والاضحى والعام الدراسى التى يصاحبها صعود فى الاسعار لذا فانه من غير المتوقع ان يتراجع التضخم الا بعد انتهاء هذه المواسم التى تمتد الى ما قبل شهر ديسمبر

وتوقعت نجم من يتراوح معدل التضحم ما بين 13 الى 14%حتى يونيو ويتراجع فى ديسمبر ليصل الى %12 على ان يرتفع الى معدلات تصل الى 16.5% فى يوليو واغسطس وسبتمبر

وأكدت ايمان ان البنك المركزى نجح فى استهداف التضخم كما اعلن عند مستويات 13 ٪ مقارنة بما كانت عليه العام الماضى عند 20% و 30 % ومن غير المتوقع ان تعود لهذه المعدلات لان السوق استوعب الصدة السعربة واصبح يتعامل على اساس مرتفع للاسعار مشيرة إلى أن تحول المركزى لاستهداف التضخم كان له أثر ايجابى على خفض معدلاته بشكل ملحوظ

وتوقعت ايمان أن يشهد عام 2018 خفض للفائدة %3 بخلاف الـ1% التى تم الاعلان عنها فى الاجتماع الاخير للبنك المركزى