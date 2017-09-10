السياسات الضريبية.. على مائدة الغرفة الفرنسية 19 سبتمبر

سمر السيد تنظم الغرفة التجارية الفرنسية ندوة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر تحت عنوان: "الجديد فى السياسة الضريبية" بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية. ومن المقرر أن يدير الندوة كريم إمام رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة. يشار إلى أن الغرفة التجارية الفرنسية أنشئت في مصر عام 1992، وت

سمر السيد

تنظم الغرفة التجارية الفرنسية ندوة يوم الثلاثاء 19 سبتمبر تحت عنوان: “الجديد فى السياسة الضريبية” بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

ومن المقرر أن يدير الندوة كريم إمام رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة.

يشار إلى أن الغرفة التجارية الفرنسية أنشئت في مصر عام 1992، وتضم أكثر من 500 عضو، يمثل 20% منهم شركات فرنسية، ويوجد أيضاً فرع تابع لها في مدينة الإسكندرية ، وتقوم بالمشاركة فى تنشيط وسط الأعمال الفرنسي في مصرو المساهمة في مساندة الشركات الفرنسية الراغبة في التواجد بالسوق المحلية.