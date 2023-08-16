السياري: السعودية أكبر سوق للمالية الإسلامية بأصول تتخطى 3.1 تريليون ريال

قال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية أيمن بن محمد السياري، إن قطاع المالية الإسلامية على مستوى العالم شهد نموًا متسارعًا، حيث تجاوزت قيمة أصول القطاع 11.2 تريليون ريال، وبمتوسط نمو نسبته 9.6% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد السياري فى بيان صادر اليوم عن السفارة السعودية بالقاهرة ، أن علاقة المملكة بالمالية الإسلامية راسخةٌ وتاريخيةٌ، حيث تضم أكبر سوق للمالية الإسلامية في العالم، ويبلغ إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات أكثر من 3,1 تريليون ريال، ويمثل قطاع المصرفية الإسلامية وحده ما يقارب 33% من أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المملكة تعد أكبر جهة إصدار سيادية للصكوك في العالم، كما يعد قطاع التأمين التعاوني في المملكة الأسرع نمواً عالمياً بنسبة قاربت 27% لعام 2022م.