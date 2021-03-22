السيارة «جينيسيس GV80» تحصل على أعلى تصنيف للسلامة من التصادم

أعلنت شركة هيونداي موتور أن السيارة “جينيسيس GV80” وهى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، حصلت على أعلى تصنيف للسلامة من التصادم من “معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) “، بحسب وكالة يونهاب.

تنتج هيونداي سيارات الدفع الرباعي الفاخرة و السيدان تحت علامتها ” جينيسيس”

وتنتج شركة هيونداي موتور سيارات الدفع الرباعي الفاخرة وسيارات السيدان الفاخرة تحت علامتها التجارية المستقلة “جينيسيس”، ومنها السيارة “جينيسيس GV80”.

السيارة جينيسيس GV80 حصلت على جائزة أفضل اختيار للسلامة بلاس

وقالت هيونداي موتور في بيان إن السيارة “جينيسيس GV80” حصلت على جائزة أفضل اختيار للسلامة بلاس من بين فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.

ومنح المعهد ختم الموافقة الخاص به إلى السيارة “جينيسيس GV80” بعد أسابيع قليلة فقط من وضع لاعب الجولف العظيم تايجر وودز عن غير قصد سيارة الدفع الرباعي الرائدة في دائرة الضوء من خلال إظهار قدرة التحمل على التحطم.

السيارة جينيسيس GV80 حصلت على درجات جيدة في مجموعة واسعة من اختبارات التصادم

وقال البيان إن السيارة “جينيسيس GV80” حصلت على درجات جيدة في مجموعة واسعة من اختبارات التصادم من المعهد ، بما في ذلك منع الاصطدام الأمامي في حوادث التصادم من مركبة إلى أخرى ومنع الاصطدام الأمامي للمشاة.

للتأهل لأعلى تصنيف ، يجب أن تحصل السيارة على درجة عالية في العديد من فئات الاختبار

وللتأهل لأعلى تصنيف أمان من المعهد ، يجب أن تحصل السيارة على درجة عالية في العديد من فئات الاختبار ، بما في ذلك الجانب الأمامي الصغير المتداخل من جانب السائق وقوة السقف والوقاية من الاصطدام الأمامي.

في فبراير فازت سيارات السيدان G70 و G90 أيضًا بتصنيفات أفضل اختيار للسلامة بلاس

وفي فبراير، فازت سيارات السيدان G70 و G90 أيضًا بتصنيفات أفضل اختيار للسلامة بلاس( Top Safety Pick + ) من منظمة سلامة السيارات الأمريكية.

وكشفت شركة جينيسيس حديثا النقاب عن أيقونتها” GV80″ الجديدة، التي تمثل باكورة إنتاجها من فئة السيارات الفاخرة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وذكر موقع “موتوروان” أن جينيسيس أعلنت عن السعر الرسمي للطراز الجديد GV80 المخصص لعام 2021، قبل طرحه رسميا للحجز خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتطرح جينيسيس نسخة 2021 الجديدة من طراز GV80 بمحرك توربيني ذي أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر وينتج قوة 300 حصان.

حددت جينيسيس السعر الافتتاحي لطراز GV80 بداية من 48900 دولار

وبحسب موقع “موتوروان” ، فإن “جينيسيس” حددت السعر الافتتاحي لطراز GV80 بداية من 48900 دولار، مما يؤكد تنبؤات سابقة توقعت ألا يتخطى الطراز حاجز 50 ألف دولار، وتتوفر هذه الفئة من الطراز باسم 2.5T Standard.

وتأتي من بعدها الفئة الأعلى في السعر والإمكانيات باسم “2.5T Advanced” بسعر 52800 دولار، ومن بعدها تأتي فئة 2.5T Prestige بسعر 57050 ألف دولار.

ثم فئة AWD Standard التابعة لطراز GV80 والتي تطرح بسعر 54650 دولارا، ومن بعدها فئة AWD Advanced التي تطرح بسعر 59000 دولار، ثم فئة AWD Prestige التي تطرح بتكلفة 63400 دولار.

ومن بعدها فئة 3.5T AWD Standard التي تطرحها “جينيسيس” بسعر 59150 دولارا، ثم فئة 3.5T AWD Advanced من طراز GV80 التي تطرح يسعر 64350 دولارا.

ثم فئة 3.5T AWD Advanced+ التي تطرح بسعر 65050 دولارا، وأخيرا فئة 3.5T AWD Prestige التي تعد الأعلى في الإمكانيات بين جميع فئات طراز GV80، وتطرح بسعر 70950 دولارا.