السيارات يتصدر قائمة الفروع الأعلي في الأقساط بالسوق الأردنية (جراف)

تصدر فرع تأمين السيارات الشامل، بنوعيه، التكميلي والإلزامي، قائمة فروع التأمين، الأعلي في الأقساط المكتتبة ، بالسوق الأردنية، بنهاية شهر أغسطس الماضي، تلاه فرع التأمين الطبي.

ووفقًا لللبيانات الرسمية، الصادرة عن ، دائرة الدراسات والتدريب، في الإتحاد الاردني لشركات التامين- حصلت المال علي نسخة منها- ، حل فرع تأمين الحياة في المركز الثالث، بين قائمة فروع التأمين الأعلي في رصيد الأقساط المكتتبة، فيما جاء فرع تامين الحريق في المركز الرابع، تلاه فرع تأمين البحري.

1.6 % نسبة التراجع في أقساط التأمين بالأردن

وشهدت حصيلة الأقساط المُكتتبة للشركات العاملة في سوق التأمين الأردنية، البالغة عددها 24 شركة، تراجعًا بنسبة 1.6% بنهاية أغسطس 2020 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لتصل الي 407.9 مليون دينار، مقابل 414.4 مليون دينار، خلال فترتي المقارنة.

وبلغ رصيد أقساط التأمين البحري، 12 مليون دينار، بنهاية أغسطس 2020 ، مقابل 12.2 مليون دينار في أغسطس 2019 .

ويضم فرع التأمين البحري، التغطيات المرتبطة بتأمين الطيران ، والتي حققت منفردة أقساط مكتتبة بلغت 853.4 ألف دينار في أغسطس 2020، مقابل 853.4 ألف دينار، نهاية أغسطس 2019 ، بانخفاض يصل الي 41.1% ، وتمارس 5 شركات هذا النوع من النشاط.

46 مليون دينار نصيب الحريق من أقساط التأمين

وبلغ رصيد فرع تأمين الحريق، 46 مليون دينار تقريبًا، بنهاية أغسطس 2020 ، فيما وصلت حصيلة تأمين المركبات الشامل، بنوعيها سواء الإلزامي والتكميلي، 141.7 مليون دينار تقريبًا، في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 158.6 مليون دينار، في أغسطس 2019، بنسبة تراجع تصل الي 10.7%،.

وشهد فرع تأمين الإئتمان، تراجعًا في حصيلة أقساطه المكتتبة، لتصل الي 333.5 ألف دينار، بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 590 ألف دينار تقريبًا في أغسطس 2019 ، بنسبة تراجع تصل الي 43.5%.

وبلغت حصيلة الأقساط المكتتبة لفرع التأمين الطبي، بالسوق الأردنية، 135.6 مليون دينار في أغسطس 2020، مقابل 133.7 مليون دينار في نهاية أغسطس 2019 ، أما تأمين الحياة، فبلغ نصيبها من الأقساط المكتتبة 61.3 مليون دينار تقريبًا، مقارنة بـ 58 مليون دينار تقريبًا،أقساط مكتتبة في أغسطس 2019.

الجراف التالي يوضح، حصة فروع التأمين، من رصيد الأقساط المُكتتبة ، بالسوق الأردنية، بنهاية أغسطس 2020.