السيارات اليابانية في صدارة سوق الملاكي

أحمد شوقي عززت السيارات اليابانية صدارتها لسوق الملاكي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري؛ بمبيعات وصلت إلى 20.6 ألف وحدة مقابل 24.1 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بنسبة انخفاض وصلت إلى 14.5%. وبلغت مبيعات السيارات الملاكي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 49.6 ألف سيارة مقا

أحمد شوقي

عززت السيارات اليابانية صدارتها لسوق الملاكي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري؛ بمبيعات وصلت إلى 20.6 ألف وحدة مقابل 24.1 ألف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بنسبة انخفاض وصلت إلى 14.5%.

وبلغت مبيعات السيارات الملاكي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 49.6 ألف سيارة مقابل 84.4 ألف خلال نفس الفترة من 2016؛ بنسبة انخفاض 41%.

وحلت السيارات الكورية في المرتبة الثانية؛ بمبيعات 12.2 ألف وحدة مقابل 30.7 ألف خلال الشهور السبعة الأولى من 2016 بتراجع 60.1%. وجاءت السيارات الأمريكية بالمركز الثالث محققة 6.4 ألف وحدة مقابل 11.4 ألف بتراجع بلغت نسبته 44%؛ وتبعتها السيارات الأوروبية بواقع 6.5 ألف سيارة مقابل 12.1 ألف؛ بانخفاض 46.5%.

وسجلت السيارات الصينية مبيعات بواقع 3.9 ألف سيارة مقابل 6 آلاف سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من 2016؛ بانخفاض تصل نسبته إلى 35.2%؛ لتحتل المركز الخامس.

ارتفاع الأسعار يعزز فرص نمو “الصيني”

ويقول مدير عام أحد توكيلات السيارات الصينية إن ارتفاع اسعار السيارات في السوق المحلية خلال الفترة الماضية يعزز فرص النمو أمام السيارات الصينية نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بالطرازات الأخرى. ويضيف أن تنافسية التوكيلات الصينية مستمدة من تعدد التوكيلات والطرازات المطروحة محليا. وأوضح أن هذا التنوع يشمل إلى جانب قطاع الملاكي قطاعي الشاحنات والميكروباص.

وشهدت الشهور القليلة الماضية إقبالًا من جانب العديد من الوكلاء والموزعين على اقتناص وكالات صينية جديدة؛ بعضها أعيد طرحه وبعضها تم طرحه لأول مرة في السوق المصرية. وقد ركز الوكلاء على طرح سيارات للمنافسة على شريحة عملاء السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV رغبة في الاستفادة من الطلب المرتفع على هذه السيارات.

ولفت إلى أن توكيلات الصينية تتيح إمكانات عالية بالإضافة إلى الأسعار المناسبة لشريحة كبيرة من العملاء خاصة منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة في ظل تقليص فرص التمويل البنكي عبر الاقتراض للعملاء الراغبين في الشراء عبر نظام التقسيط بعد القيود التي فرضها البنك المركزي منذ بداية 2016.



سيارات الركوب تسجل أعلى مبيعات خلال 9 أشهر

شهدت مبيعات السيارات الملاكي زيادة ملحوظة خلال يوليو الماضي لتسجل أفضل مبيعات منذ نوفمبر 2016 ؛ فقد بلغت 9.6 ألف وحدة مقابل 6.8 ألف في يونيو السابق و7.1 ألف خلال مايو و6.3 الف وحدة في أبريل و8 آلاف سيارة في مارس و4.8 ألف بفبراير و 6.9 ألف في يناير.

وقد بلغت مبيعات ديسمبر 2016 نحو 9 آلاف وحدة ونوفمبر السابق له 8.7 ألف. وقد سجلت مبيعات السيارات الملاكي أعلى مستوياتها خلال العام الماضي في شهر أكتوبر حيث قاربت 14 ألف سيارة.

ووقع قطاع السيارات في فخ الركود خلال الشهور الماضية على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة في الاسعار وتقلبات اسعار الصرف.

الركود يصيب جميع شرائح “الملاكي”؛ باستثناء فئتين

تشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى تسجيل كافة شرائح السيارات الملاكي تراجعًا في المبيعات؛ باستثناء شريحتين فقط هما السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1000 سي سي؛ والتي ارتفعت مبيعاتها إلى 921 سيارة حتى نهاية يوليو الماضي مقابل 22 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 4086%؛ وكذلك ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي إلى 20 وحدة مقابل 19 وحدة بنسبة نمو 5%.

في المقابل تراجعت مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي بنسبة 78% مسجلة 591 سيارة فقط مقابل 2656 وحدة؛ كما انخفضت مبيعات السيارات بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 47% لتسجل 10.1 ألف وحدة مقابل 19.2 ألف، كما هبطت السيارات بين 1500 و1600 سي سي بنسبة 39% بعد أن تراجعت مبيعاتها إلى 25.8 ألف وحدة مقابل 42,1 ألف.

وتراجعت مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1600 و2000 سي سي بواقع 48% لتبلغ 73 سيارة مقابل 140 خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي.

وسجلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي تراجعا بواقع 43% لتصل 9.6 ألف وحدة مقابل 16.9 ألف كما تراجعت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي بنسبة 29% مسجلة 2.4 ألف سيارة مقابل 3.4 ألف.

