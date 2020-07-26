جمارك الإسكندرية : الإفراج عن 8955 سيارة يابانية خلال النصف الأول (جراف)

تسببت اتفاقية الشراكة الأوروبية فى تراجع واردات مصر من سيارات الركوب اليابانية خلال النصف الأول 2020 مع تراجع الطلب عليها

أشار تقرير منفذ اسكندرية الجمركى أن واردات السيارات اليابانية هبطت خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تصل إلى %13.6 لتسجل 8955 سيارة، مقارنة بإجمالى سيارات الركوب المفرج عنها خلال نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت 10 آلاف، و367 وحدة.

واستحوذت السيارات اليابانية على حصة استيرادية تصل إلى 16.5% من إجمالى سيارات الركوب المفرج عنها خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مقابل %21.8 فى 2019.

سيارات تويوتا الأعلى استيرادًا بين واردات السيارات اليابانية

وتربعت تويوتا على قمة السيارات اليابانية الأعلى استيرادًا خلال النصف الأول بإفراجها عن 6556 سيارة فى 2020، مقابل 6007 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنمو %9.1.

وتمكنت تويوتا من اقتناص حصة استيرادية تصل إلى %73.2 من إجمالى السيارات اليابانية الواردة للسوق المحلية، مقابل %57.9 فى 2019.

وجاءت نسيان فى المركز الثانى فى بعد تراجع وارداتها بنسبة تصل إلى %4.4 لتفرج عن 833 سيارة، مقابل 871 وحدة خلال العام الماضى.

واستحوذت نيسان على حصة استيرادية تصل إلى %9.3 من إجمالى سيارات الركوب اليابانية المفرج عنها خلال النصف الأول، مقابل %8.4 خلال العام الماضى.

وجاءت سوزوكى فى المركز الثالث فى قائمة السيارات اليابانية الأعلى استيرادًا بإفراجها عن 574 سيارة فى الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل 285 وحدة فى 2019، بنمو %101.4.

واستحوذت سيارات سوزوكى على حصة تصل إلى %6.4 من إجمالى سيارات الركوب اليابانية المفرج عنها خلال 2020، مقابل %2.7 فى 2019. ميتسوبيشى اكليبس كروس اليابانية

واستحوذت سيارات ميتسوبيشى على المركز الرابع فى القائمة بعد أن هبطت وارداتها من سيارات الركوب بنسبة تصل إلى %77.2 لتسجل 483 وحدة، مقابل 2120 سيارة خلال العام الماضى.

وهبطت حصة ميتسوبيشى الاستيرادية خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل %5.4 من إجمالى السيارات اليابانية الورادة للسوق المحلية، مقابل %20.4 فى 2019.

سيارات سوبارو فى المركز الخامس

واكتفت سوبارو بالإفراج عن 299 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مقابل 641 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بتراجع %53.4 لتستحوذ بذلك على المركز الخامس فى القائمة

وهبطت حصة سيارات سوبارو الاستيرادية خلال النصف الأول من العام الحالى مسجلة %3.3 مقابل %6.2 فى 2019. هوندا سيفيك 2020

أشار تقرير منفذ اسكندرية الجمركى إلى احتلال هوندا المركز السادس فى قائمة السيارات اليابانية الأعلى استيرادًا للسيارات خلال النصف الأول من العام الحالى بعد افراجها عن 210 سيارات، مقابل 186 وحدة فى 2019، بنمو %12.9.

واستحوذت سيارات هوندا على حصة تصل إلى %2.3 من إجمالى سيارات الركوب اليابانية المفرج عنها خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل %1.8 فى 2019.