السيارات اليابانية تغرد منفردة على عرش الملاكي

أحمد شوقيعززت السيارات اليابانية صدارتها لسوق الملاكي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري؛ بمبيعات وصلت إلى 14,7 ألف وحدة مقابل 17 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بنسبة انخفاض وصلت إلى 13,4%.وبلغت مبيعات السيارات الملاكي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 33.1 ألف سيارة

أحمد شوقي عززت السيارات اليابانية صدارتها لسوق الملاكي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري؛ بمبيعات وصلت إلى 14,7 ألف وحدة مقابل 17 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بنسبة انخفاض وصلت إلى 13,4%. وبلغت مبيعات السيارات الملاكي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 33.1 ألف سيارة مقابل 58,6 ألف خلال نفس الفترة من 2016؛ بنسبة انخفاض 43%. وحلت السيارات الكورية في المرتبة الثانية؛ بمبيعات 7,6 ألف وحدة مقابل 20,9 ألف خلال الشهور الخمسة الأولى من 2016. وكانت السيارات الكورية تتصدر السوق لكنها تراجعت للمركز الثاني بعد انكماش مبيعاتها بواقع 63,7%. وجاءت السيارات الأمريكية بالمركز الثالث محققة 4,3 ألف وحدة مقابل 7,3 ألف بتراجع بلغت نسبته 40,9 ألف وحدة؛ وتبعتها السيارات الأوروبية بواقع 4 آلاف سيارة مقابل 9 آلاف؛ بانخفاض 56%. وكان المركز الثالث من نصيب السيارات الأوروبية؛ لكن التراجع الكبير في المبيعات انعكس على ترتيبها. وسجلت السيارات الصينية مبيعات بواقع 2133 سيارة مقابل 4164 وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2016؛ بانخفاض تصل نسبته إلى 48,8%؛ لتحتل المركز الخامس؛ وتبعتها في المركز السادس السيارات الآسيوة بمبيعات 398 سيارة مقابل 158 وحدة. زيادة الوقود ينعكس جميع شرائح “الملاكي”؛ باستثناء 1000 سي سي تشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى تسجيل كافة شرائح السيارات الملاكي تراجعًا في المبيعات؛ باستثناء شريحتين فقط هما السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1000 سي سي بسبب ارتفاع اسعار المواد البترولية؛ والتي ارتفعت مبيعاتها إلى 854 سيارة حتى نهاية مايو الماضي مقابل 22 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق؛ وكذلك حافظت السيارات الملاكي التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي على مستوى مبيعاتها عند 15 سيارة. في المقابل تراجعت مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي بنسبة 74% مسجلة 494 سيارة فقط مقابل 1879 وحدة؛ كما انخفضت مبيعات السيارات بين 1300 و1500 سي سي بنسبة 46% لتسجل 6,7 ألف وحدة مقابل 12,4 ألف، كما هبطت السيارات بين 1500 و1600 سي سي بنسبة 44% بعد أن بلغت مبيعاتها 16,9 ألف وحدة مقابل 30,1 ألف. وتراجعت مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1600 و2000 سي سي بواقع 46% لتبلغ 51 سيارة مقابل 94 خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي. وسجلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سي سي تراجعا بواقع 44% لتصل 6,5 ألف وحدة مقابل 11,7 ألف كما تراجعت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي بنسبة 36% مسجلة 1563 سيارة مقابل 2431 سيارة. ويوضح الرسم التالي تطور الحصص السوقية لشرائح الملاكي المختلفة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.

لاحظ: رسم رقم 1





وسجلت مبيعات السيارات الملاكي زيادة محدودة خلال مايو الماضي مقارنة بالأرقام المسجلة خلال يونيو السابق عليه؛ لتسجل 7,1 ألف وحدة مقابل 6,3 ألف وحدة. وكانت مبيعات السيارات قد بلغت خلال مارس السابق أعلى مستوياتها خلال 2017 بتسجيلها 8 آلاف وحدة؛ فيما تعد مبيعات فبراير الأدنى بواقع 4,8 ألف وحدة.

ويوضح الرسم التالي تطور المبيعات الشهرية لقطاع السيارات منذ يناير 2015 وحتى الان. لاحظ رسم رقم 2





36,6% تراجعا في مبيعات الملاكي المحلية.. ونيسان في الصدارة



وقد سجلت السيارات الملاكي المجمعة محليا تراجعا في المبيعات بواقع 36,6% لتصل 15,1 ألف وحدة مقابل 23,8 ألف؛ فيما هبطت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بنسبة 48,1% مسجلة 18 ألفغ سيارة مقابل 34,7 ألف. وتصدرت نيسان قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا بقطاع الملاكي المجمع محليا بواقع 42,5% من المبعيات الإجمالية مقابل 32,8% من مبيعات الشهور الخمسة الأولى من 2016. وحلت هيونداي في المركز الثاني بحصة سوقية 23% مقابل 32,1% ثم شيفروليه وشيري وجيلي وجيب وتويوتا وBMW على التوالي. ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات هذه العلامات التجارية بين 2016 و2017. لاحظ رسم رقم 3