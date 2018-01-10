السيارات اليابانية تعزز صدارتها لقطاع الملاكي بـ 21.2 ألف وحدة

المال خاص حافظت السيارات اليابانية على صدارتها لقطاع السيارات الملاكي ببيعها 21.2 ألف وحدة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2017 وفق ما تكشف عنه أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك". جاء ذلك رغم تراجع مبيعات السيارات اليابانية من 37.3 ألف وحدة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2016 إ

المال خاص

حافظت السيارات اليابانية على صدارتها لقطاع السيارات الملاكي ببيعها 21.2 ألف وحدة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2017 وفق ما تكشف عنه أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

جاء ذلك رغم تراجع مبيعات السيارات اليابانية من 37.3 ألف وحدة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2016 إلى 32.2 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 13.8%، وقد جاء هذا التراجع بالتوازي مع انكماش مبيعات سوق السيارات الملاكي من 88.6 ألف وحدة مقابل 132.9 ألف وحدة بنسبة انخفاض 33%.

وحلت السيارات الكورية الجنوبية في المركز الثاني بمبيعات 24.1 ألف وحدة مقابل 47.9 ألف وحدة بتراجع 49.6% وتلتها الأوروبية فى المركز الثالث بمبيعات 13.5 ألف وحدة مقابل 17.9 ألف خلال نفس الفترة من 2016 بتراجع يصل إلى 24.7%.

وتراجعت السيارات الأمريكية بنسبة 40.1% لتصل إلى 10.6 ألف وحدة مقابل 17.7 ألف محتلة المركز الرابع؛ وحلت السيارات الصينية فى الخامس بمبيعات 8.2 ألف وحدة مقابل 11.9 ألف بنسبة تراجع 31.2%.