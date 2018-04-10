السيارات اليابانية تحتفظ بصدارة الملاكي.. والأوروبية تطيح بالأمريكية

المال خاصاحتفظت السيارات اليابانية بصدارة سوق الملاكي خلال شهري يناير وفبراير من 2018 رغم انكماش مبيعاتها إلى 5.2 ألف وحدة مقابل 6.2 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017 بتراجع 14.5%.وبلغت مبيعات سوق الملاكي بمختلف أنواعها 14.5 ألف سيارة خلال يناير وفبراير الماضيين مقابل 11.7 ألف وحدة خلال نفس الش

المال خاص

احتفظت السيارات اليابانية بصدارة سوق الملاكي خلال شهري يناير وفبراير من 2018 رغم انكماش مبيعاتها إلى 5.2 ألف وحدة مقابل 6.2 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017 بتراجع 14.5%.

وبلغت مبيعات سوق الملاكي بمختلف أنواعها 14.5 ألف سيارة خلال يناير وفبراير الماضيين مقابل 11.7 ألف وحدة خلال نفس الشهرين من 2017 بتراجع بزيادة 24%.

وعلى قائمة السيارات الأكثر مبيعًا جاءت السيارات الكورية بالمركز الثاني بمبيعات 4 آلاف وحدة مقابل 2.2 ألف بزيادة 85.6%.

وأطاحت السيارات الأوروبية بـ”الأمريكية” من المرتبة الثالثة لتحل محلها بواقع 2.5 ألف سيارة مقابل 2.1 ألف للسيارات الأمريكية التي تأخرت للمركز الرابع.

وكانت السيارات الأمريكية في المركز الثالث وفق مبيعات يناير الماضي فقط بواقع 1.1 ألف وحدة؛ فيما كانت السيارات الأوروبية في المركز الرابع بواقع 917 سيارة.

وجاءت السيارات الصينية في المركز الخامس خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بواقع 517 وحدة مقابل 355 وحدة؛ مرتفعة بنسبة 45.6%.