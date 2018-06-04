السيارات اليابانية تحتفظ بصدارة الركوب خلال 4 أشهر

المال - خاص:احتفظت السيارات اليابانية بصدارة سوق الملاكي خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 بعد بيعها 12.1 ألف وحدة مقابل 11.8 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017 بزيادة 2.5%.وقد بلغت مبيعات سوق الملاكي بمختلف أنواعها 34.8 الف سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 مقابل 26 ألف وحدة خلال



المال – خاص:



احتفظت السيارات اليابانية بصدارة سوق الملاكي خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 بعد بيعها 12.1 ألف وحدة مقابل 11.8 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017 بزيادة 2.5%.

وقد بلغت مبيعات سوق الملاكي بمختلف أنواعها 34.8 الف سيارة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2018 مقابل 26 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2017 بزيادة 34%.

وعلى قائمة السيارات الأكثر مبيعًا جاءت السيارات الكورية بالمركز الثاني بمبيعات 10.4 ألف وحدة مقابل 5.7 الف بزيادة 81.2%.

وجاءت السيارات الأوروبية في المرتبة الثالثة بواقع 6.1 ألف سيارة مقابل 3.9 ألف بزيادة تقدر بنحو 56%.

أما السيارات الأمريكية فقد استقرت في المركز الرابع بواقع 4.7 ألف وحدةمقابل 3.1 ألف خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017.

وجاءت السيارات الصينية في المركز الخامس بواقع 1.5 ألف وحدة مقابل 1.4 ألف وحدة؛ مرتفعة بنسبة 1.8%.