السيارات الفاخرة خارج نطاق اﻷزمات

المال ـ خاص:أكد عدد من خبراء سوق السيارات، استقرار مبيعات السيارات الفارهة نسبياً مقارنة بالطرازات اﻷخرى، والتى عانت من العديد من اﻷزمات طوال الفترة الماضية، مثل ارتفاع أسعارها، أو زيادة أسعار الوقود، ما أدى إلى إحجام المستهلك.حدد الخبراء عدد من اﻷسباب التى ساهمت فى استقرار مبيعات السيارات الفاخ

المال ـ خاص:

أكد عدد من خبراء سوق السيارات، استقرار مبيعات السيارات الفارهة نسبياً مقارنة بالطرازات اﻷخرى، والتى عانت من العديد من اﻷزمات طوال الفترة الماضية، مثل ارتفاع أسعارها، أو زيادة أسعار الوقود، ما أدى إلى إحجام المستهلك.

حدد الخبراء عدد من اﻷسباب التى ساهمت فى استقرار مبيعات السيارات الفاخرة، من بينها مخاطبتها لمستويات دخول مرتفعة، ما يجعل ارتفاع أسعارها أمرا غير مؤثر على قرارات الشراء، واعتماد بعض العلامات الفاخرة، التى تستحوذ على أكبر حصة سوقية، على خطوط تجميع محلى، ما يجعل أسعارها ملائمة، مقارنه بالطرازات المنافسة.

وتوقع حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، عدم تأثر مبيعات السيارات الفارهة بالتراجع الكبير الذى يشهده سوق السيارات خلال العام الجارى، بعد تراجع اﻹقبال على الشراء على خلفية الزيادات الكبيرة فى اﻷسعار.

وأوضح أن وكلاء السيارات الفارهة بطبيعة الحال يستهدفون فئة معينة من الدخول، دون النظر للزيادات التى ترد فى أسعارها، مستشهداً بأن عدد من العملاء سعى خلال العام الماضى، لاقتناء سيارات تنتمى لعدد من العلامات الفارهة Over Price.

وأضاف أن تجميع عدد من الطرازات الفارهة سمح بتوافرها بأسعار ملائمة للغاية، فى ظل تمتعها بإعفاءات ضريبة وجمركية على مكوناتها المستوردة، اﻷمر الذى سمح بالحفاظ على حجم مبيعاتها وعلى حصتها السوقية بعد ارتفاع أسعار الطرازات المنافسة لها.

وقال مصدر مسئول بإحدى العلامات الفارهة إن المبيعات الإجمالية للعلامات الفارهة، قد شهدت تراجعاً ولكن بنسبة أقل من العلامات الشعبية، التى تتسم باستحواذها على حصة سوقية كبيرة من المبيعات اﻹجمالية.

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن العلامات الفارهة مازالت خارج نطاق اﻷزمات التى يعانيها سوق السيارات، والذى شهد تراجعاً كبيراً منذ بداية العام، على خلفية تحرير أسعار الصرف، ما أدى لارتفاع أسعار السيارات بصورة كبيرة، تجاوزت القدرات المالية لدخول الغالبية العظمى من المقبلين على الشراء.

وأشار إلى أن مبيعات العلامات الفارهة المستوردة كليا تراجعت بنسبة تصل إلى %55، فى حين تراجعت مبيعات العلامات الفارهة مثل استون مارتن والتى تستهدف الطبقة اﻷغنى فى المجتمع، بنسبة تتراوح بين %20 إلى %25.

وأضاف أن إحدى العلامات الفارهة التى توقف إنتاجها محليا، وغيابها عن السوق لمدة عام ونصف، نجحت فى النجاه من فخ الركود الذى أصاب جميع العلامات المنافسة لها.

من جانبه قال أحمد الشامى، مدير مبيعات فولفو بشركة عز العرب، إن المبيعات اﻹجمالية لسوق السيارات شهدت تراجعاً كبيراً فى حركة البيع بلغت %70، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو.

وأشار إلى أن مبيعات السيارات التى تنتمى لفئة A Class، والتى يتجاوز سعرها المليون ونصف المليون جنيه، تراجعت بنسبة تصل إلى %30.

وتابع : لعل التراجع فى مبيعات تلك الفئات من السيارات بوتيرة أقل عن باقى الفئات اﻷخرى، يرجع فى اﻷساس إلى تضاءل حصتها السوقية، باﻹضافة إلى استهدافها شريحة معينه من المجتمع من ذوى الدخول المرتفعة.

وأوضح الشامى أن التراجع الحقيقى فى مبيعات السوق، ينصب فى فئة السيارات التى تخاطب مستويات الدخول المتوسطة، والتى باتت أسعارها تتراوح ما بين 400 وحتى 700 ألف جنيه.