السيارات الصينية تخرج من نفق التراجع وتنمو 46%

أحمد شوقىتمكنت السيارات الملاكى الصينية، من زيادة مبيعاتها، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بنسبة %46.6، لتصل إلى 517 وحدة، مقابل 355 وحدة، خلال الفترة ذاتها من 2017.يأتى بعد مسلسل التراجع الكبير للسيارات الصينية، الذى بلغت نسبته خلال يناير الماضى فقط %75، وبلغت مبيعاتها خلال هذا الشهر 85 وحدة

أحمد شوقى

تمكنت السيارات الملاكى الصينية، من زيادة مبيعاتها، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بنسبة %46.6، لتصل إلى 517 وحدة، مقابل 355 وحدة، خلال الفترة ذاتها من 2017.

يأتى بعد مسلسل التراجع الكبير للسيارات الصينية، الذى بلغت نسبته خلال يناير الماضى فقط %75، وبلغت مبيعاتها خلال هذا الشهر 85 وحدة، مقابل 338 وحدة، خلال يناير من العام الماضى، وتراجعت مبيعات السيارات الصينية بنسبة %33، خلال 2017، لتبلغ 8.5 ألف وحدة مقابل 12.6 ألف خلال 2016.

وأرجع خبراء، نمو السيارات الصينية إلى انخفاض أسعارها نسبيًا، مقارنة بالطرازات المنافسة سواء بالنسبة لشريحة الملاكى الكورى، أو الياباني؛ فضلًا عن تمكن الشركات العاملة فى الصين، من تحقيق طفرة كبيرة على مستوى التصنيع والالتزام بمعايير المواصفات والجودة العالمية.

يقول منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن تحسن أداء السيارات الصينية يعود إلى نمو الطلب على بعض الطرازات، خلال الفترة الماضية، فضلا عن تمكن الوكلاء، من توفير الكميات المطلوبة من العملاء، بشكل كاف، ما أدى لتقليص قوائم الانتظار، ومن ثم بيع هذه الطرازات، بمبالغ تقترب من أسعارها الرسمية.

وأشار إلى أن تحسن الطلب على بعض العلامات التجارية الصينية، سواء التى جمعت محليًا أو المستوردة؛ مشيرا إلى أن الأسعار المنافسة وتقديم أحدث منتجات الشركات الأم، يسهمان فى نمو مبيعات العلامة التجارية التى يتولى تسويقها وتوزيعها فى مصر.

ولفت إلى أن السيارة جاك S3 على سبيل المثال، حققت طفرة فى مبيعات العلامة التجارية بعد طرح الشكل الجديد منها.

لكنه أشار إلى أن مبيعات بعض الطرازات لا تزال محدودة، بسبب عدم توفرها فى السوق بشكل كاف؛ وحال توفرها تتمكن من زيادة مبيعاتها بشكل كبير مقارنة بالعام الماضى.

يقول رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، إن السيارات الصينية تحقق طفرة على مستوى مبيعاتها المحلية، خلال الأعوام القليلة المقبلة، فى ظل الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار السيارات، لتبقى الطرازات الصينية الأرخص.

وبالنسبة لمستوى جودة السيارات الصينية، قال مسروجة، إن الصين تمكنت خلال الأعوام 4 الماضية من تحقيق طفرة كبيرة، عبر تطبيق معايير الجودة والمواصفات العالمية”؛ بفضل شراكاتها مع المصانع الأم سواء الأوروبية أو الأمريكية؛ ما أسهم فى نقل تكنولوجيا التصنيع إليها.

وأضاف أن الصين أصبحت الدولة الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك السيارات، بشكل شجع المصانع العالمية على الانتقال إلى الصين، وتصل مبيعات السيارات فى الصين إلى 28 مليون سيارة.

وأوضح أن صادرات السيارات الصينية لا زالت محدودة مقارنة بحجم الإنتاج والاستهلاك المحليين؛ ورغم ذلك تستطيع الصين تحقيق طفرة فى الأسواق التى تعمل بها بفضل أسعارها المنافسة؛ بشكل دعم مركزها أمام الطرازات اليابانية والكورية.

ولفت إلى أن وكلاء السيارات الصينية فى مصر يمتلكون مزايا تنافسية فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية أيضًا نظرًا لتفوق الصين فى هذا المجال؛ مقارنة بالدول المنافسة لها؛ وأنها أيضًا تعد أكبر منتج ومستهلك للسيارات الكهربائية فى العالم.

لكنه أشار إلى أن السيارات الكهربائية تواجه تحد ارتفاع الأسعار بسبب التكلفة المرتفعة للمواد المستخدمة فى تصنيع بطاريات السيارة؛ لافتًا إلى أن الشركة التى ستتمكن من تحقيق اختراق فى تكنولوجيا تصنيع البطاريات، وتنخفض أسعارها بشكل ملحوظ لتكون تنافسيتها أعلى.

ولفت إلى أن الصين تمكنت من خلال شركة BYD، من تحقيق طفرة فى صناعة الأتوبيسات الكهربائية، ويتوقع أن تحقق طفرة مماثلة بقطاع الملاكي؛ لا سيما أن هذه الشركة كانت متخصصة فى مجال إنتاج البطاريات العادية، وتمكنت من تطوير بطاريات السيارات فى وقت لاحق.

وقال حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن الفترة الماضية شهدت دخول سيارات جديدة إلى السوق المحلية، رغبة من الوكلاء فى الاستحواذ على حصة من مبيعات السيارات الصينية، التى تتمتع بأسعار أقل من نظيرتها، خاصة بعد تعويم العملة المحلية وما ترتب عليه من زيادات فى الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد.

وبشأن إدعاء الكثير من وكلاء السيارات الصينية تميزهم مقارنة بالمنافسين الصينيين الآخرين، قال مصطفى إن تقييم السيارة يتطلب تجربتها لفترة طويلة فى السوق المحلية، للوقوف على مستوى كفاءتها ومدى مناسبتها للطرق المصرية وظروف القيادة المختلفة.

وأضاف أن بعض العلامات التجارية الصينية المتواجدة فى الأسواق العالمية تمكنت من إثبات كفاءتها خلال الأعوام الماضية باستثناءات محدودة.

وأضاف أنه بالنسبة للسيارات الجديدة التى تأتى للسوق لأول مرة، لا يمكن تقييمها إلا بعد مرور فترة لا تقل عن “عام كامل”، لاكتشاف مزاياها وعيوبها، التى تكون ناجمة عن سوء الاستخدام أو عيوب التصنيع.