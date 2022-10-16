«السيارات التكميلية» تتصدر أقساط نشاط التأمين بنسبة 26% في يوليو 2022 (جراف)

تصدرت أقساط “السيارات التكميلية” بقية المجالات التأمينية، في يوليو 2022 بنسبة بلغت 26.76%، وتلاه “العلاج الطبي” الذي بلغت نسبته 22.94%، أما نسبة “الحريق” فقد وصلت إلى 16.55%، وجاء من بعدها “الحوادث والمسئوليات” بنسبة 14.15%.

أما التأمين “الهندسي” فقد جاء في المركز الخامس بنسبة 7.18%، ليوليو 2022، بينما بلغ “أجسام السفن” 3.15%، في حين أن السابع قد كان لنشاط “البترول” الذي بلغ نسبته 2.95%.

وكان المركز الثامن لـ”النقل البحري”، الذي بلغت نسبته 2.53%، وقد وصل “النقل الداخلي” إلى 1.98%، أما المرتبة العاشرة فوصلت نسبتها إلى 1.81%، وكانت لـ”السيارات الإجبارية”.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر يوليو والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد جاوز 1,4 مليار جنيه.

في حين أن ما حُصّل من الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال في يوليو من العام الحالي بلغ 2,6 مليار جنيه، بنسبة تحسن بلغت 12.7% عن العام الماضي، مما يجعل نسبة نمو قيم الأقساط المحصّلة إجمالًا 6.3%..

وفي الجراف التالي نسب أقساط أنواع التأمين في يوليو 2022: