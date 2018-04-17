السيارات الاقتصادية فرس رهان الوكلاء فى مواجهة تخفيض دعم الوقود

ريان: تحويل قرارات المستهلكين لشرائح المحركات الصغيرة

السبع: تراجع مرتقب بمعدلات اﻷقبال علي مراكز الصيانة

أبو المجد: زيادة جديدة بمعدلات التضخم.. و10-15% انخفاضا للمبيعات













أحمد عوض





ترددت أنباء حول تخفيض الحكومة قيمة دعم المحروقات بمشروع الموازنة العامة للدولة “2018- 2019” بنسبة 26% خلال الفترة المقبلة؛ ومن ثم استطلعت “المال” آراء عدد من خبراء سوق السيارات عن مدى انعكاسات ذلك القرار على القطاع، فاتفقوا على أنها ستزيد تكلفة حجم إنتاج المصانع نسبيا، وكذا زيادة إقبال المستهلكين على الشرائح اﻷقتصادية، بعد عزوف المستهلكين عن شراء الفئات ذات المحركات الكبيرة كثيفة الاستهلاك؛ بهدف تخفيض معدلات التشغيل.





واستبعد شادي ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، احتمالية تراجع مبيعات السوق عقب زيادة أسعار المحروقات المقبلة، موضحًا أن القرار سيعمل على تحويل قرارات القوى الشرائية من السيارات ذات المحركات الكبيرة إلى الاقتصادية وهو ما يعزز مبيعات تلك الفئات بغرض تخفيض فاتورة الاستهلاك.





وأكد أن سوق السيارات باتت غير قادرة على تحمل زيادات سعرية قد تنشأ من زيادة المحروقات على المصانع، مشيرًا إلى أن أداء السوق يشهد ارتفاعًا طفيفًا بنسب تتراوح بين 2 و5% خلال مارس المقبل، مقارنة بيناير وفبراير، متوقعًا أن تنمو المبيعات بنسب تتراوح بين 10 و20% لتصل إلى 150 ألف وحدة خلال العام الحالي، مقابل 135 مركبة في 2017.





وبيّن أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن زيادة أسعار المحروقات ستنعكس بالسلب على معظم القطاعات، من بينها السيارات؛ لأسباب تتعلق بارتفاع حجم تكلفة الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم، متوقعًا أن تنخفض معدلات بيع سوق السيارات لما بين 10 و15%.





وطالب بضرورة تباعد الفترات الزمنية في إصدار القرارات والقوانين من جانب الحكومة، خاصة المصاحبة بارتفاعات بمعدلات التضخم، موضحًا أن المستوى الاقتصادي للمواطنين لم يعد قادرًا على تحمل أي أعباء بارتفاعات سعرية، سواء بالمنتجات أو الخدمات المقدمة، ومنها تعريفة الركوب.





وأوضح علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أن تداعيات قرار زيادة أسعار المحروقات ستكمن في انخفاض معدلات تشغيل السيارات للمستهلكين، اﻷمر الذي ينعكس على طول المدة التي يستغرقها العملاء في إتمام عمليات اإصلاح بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة.





وأضاف أن معدلات الإقبال على الشرائح الاقتصادية ذات السعة اللترية من 1200 سي سي فيما أقل، ستشهد ارتفاعًا من جانب المستهلكين، في إطار تخفيض معدلات الاستهلاك.





في سياق آخر طالب بضرورة تبنّي الحكومة مشروع إحلال المركبات التي تجاوزت عمرها الافتراضي عن 20 و30 عامًا؛ بهدف تخفيض معدلات الاستهلاكات من الوقود، وكذلك الحد من حجم الانبعاثات.





في السياق نفسه قال أسامة بودي، رئيس مجموعة بودى جروب، الوكيل الحصري لسيارات شانجي وكيمبو، إن السيارات التجارية والميكروباصات هى المتضرر الاكبر من قرار تخفيض دعم المحروقات نتيجة اعتماد المواطنين على اقتداء سيارات النقل الجماعي عقب ارتفاع تعريفة الركوب.





وأشار إلى أن سوق السيارات عانت، خلال الفترة الماضية، الزيادات السعرية المتلاحقة لمعظم الماركات التي بلغت نسبة 150% منذ قرار البنك المركزي تعويم الجنيه حتى الآن، والتي تسببت في انخفاض مبيعات السوق لمستويات قياسية.