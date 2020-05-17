السيارات الأوروبية على قمة العلامات الأعلى استيرادًا للملاكي بحصة 55% (جراف)

نمت واردات مصر من السيارات الأوروبية بنسبة 48.4% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى

أشار تقرير منفذ إسكندرية الجمركى إلى تربع العلامات الأوروبية المنشأ على قمة السيارات الأعلى استيرادًا خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى، بحصة تصل إلى 55%.

وأظهر التقرير نموًا فى واردات مصر من السيارات الأوروبية بنسبة 48.4% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل الماضى، بإجمالى 23 ألفًا و137 سيارة، مقابل 15 ألفًا و595 مركبة مستوردة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحلت السيارات يابانية المنشأ فى المركز الثانى بإفراجها عن 6589 سيارة، مقابل 6728 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بتراجع 2.1%.

وهبطت حصة العلامات اليابانية من إجمالى واردات السيارات خلال تلك الفترة لتسجل 15.6% مقابل حصتها خلال 2019، التى قدرت 20.9%.

وحصدت العلامات الكورية المركز الثالث فى القائمة بإفراجها عن 6001 سيارة مقابل 6489 مركبة خلال العام الماضى، بتراجع 7.5%.

كما حصدت العلامات الكوروية حصة تصل إلى %14.2 من إجمالى سيارات الركوب المفرج عنها جمركيًا خلال الماضى، مقابل20.1% فى 2019.

وتمكنت العلامات الصينية من اقتناص المركز الرابع بإجمالى 4963 سيارة، مقابل 2433 وحدة خلال 2019، بنمو يصل إلى 104%.

وارتفعت حصة العلامات الصينية من 7.6% إلى 11.8% خلال الفترة ذاتها من الماضى، وفقًا للتقرير.

وحلت العلامات الأمريكية فى المركز الخامس فى قائمة العلامات الأعلى استيرادًا للسيارات خلال تلك الفترة.

وأفرجت الأمريكية 1325 وحدة، مقابل 823 سيارة فى 2019، لترتفع حصتها الاستيرادية إلى 3% مقابل 2.6% خلال العام الماضى.

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واستطاعت العلامات الماليزية، والمقتصرة على سيارات بروتون فقط، حصد المركز السادس فى القائمة بعد أن نمت وارداتها بنسبة تصل إلى 10.5% لتسجل 158 سيارة، مقابل 143 وحدة خلال العام الماضى، لتستقر حصتها عند مستوى 0.4% دون تغير.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور واردات سيارات الركوب حسب دولة المنشأ خلال الشهور الأربعة الأولى من عامى 2019 و 2020:

كما يشير الجراف التفاعلى التالى إلى حصة ماركات السيارات وفقًا لقاعدة دولة المنشأ خلال الفترة ذاتها من عامى 2019 و 2020:

تجدر الإشارة إلى أن واردات سيارات الركوب خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى «يناير حتى نهاية أبريل» ارتفعت 30.9% مسجلة 42 ألفًا و173 سيارة، مقارنة بإجمالى السيارات المستوردة والمفرج عنها خلال نفس الفترة من العام الماضى، التى بلغت 32 ألفًا و211 وحدة، طبقًا للبيانات الصادرة عن منفذ إسكندرية الجمركى.

كما نمت واردات السيارات خلال شهر أبريل بنسبة تصل إلى 7.4% بإجمالى 6949 سيارة، مقابل 6473 وحدة مباعة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

ويأتى نمو واردات السيارات للسوق المحلية فى الوقت الذى يعانيه العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد، وتوقف غالبية مصانع السيارات العالمية عن الإنتاج بهدف تصنيع المهمات الطبية مثل الكمامات وأجهزة التنفس الصناعى والقفازات وغيرها.

قال كريم نجار، ممثل مجموعة فولكس فاجن فى مصر، إن واردات مصر من السيارات خلال شهر أبريل تراجعت وتيرتها مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، رغم إعفاء السيارات الأوروبية، والتركية المنشأ من الرسوم الجمركية.

وتوقع نجار المزيد من التراجع فى معدلات استيراد مصر من السيارات خلال الشهور المقبلة، نظرًا لتراجع معدلات الإنتاج العالمية، والطلب المحلى عليها، مع استمرار تفشى الوباء.