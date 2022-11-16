«السيادي»: توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في الطاقة المتجددة و«الهيدروجين»

نجح صندوق مصر السيادي فى توقيع اتفاقيات تاريخية بقيمة 83 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع 9 مطورين من القطاع الخاص، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادى يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة، ويتمثل دوره فى البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثمارى جيد يتم عرضه على القطاع الخاص.

وأضافت أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التى قد يتحملها المستثمر المحلى والأجنبى فى التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخوله أحيانًا بحصص أقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلى والأجنبى.

وشهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق والمطورين بقيمة 83 مليار دولار فى قطاع الطاقة المتجددة، وذلك فى يوم الطاقة ضمن فعاليات قمة المناخ.

وأوضحت الوزيرة أن مصر استثمرت بشكل كبير فى مجال البنية التحتية والأساسية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، فضلًا عن التعديلات التشريعية، مشيرة إلى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادى من 200 إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه فى خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.

وكشفت أن هناك مجموعة من الخطط المستقبلية لصندوق مصر السيادى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات فى مجال تحلية المياه وحصلت على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، مؤكدة أن الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.

فيما قال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن هذا النجاح الكبير يمثل علامة فارقة فى استراتيجية مصر الخضراء، وكان ممكنًا فقط مع استمرار جميع الرعاة الحكوميين وإيمان الشركاء بإمكانيات مصر كمركز للهيدروجين الأخضر.

وأكد سليمان أن مصر بذلت جهدًا هائلاً فى تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر وحققت تقدمًا مذهلاً فى الوصول إلى هذه المرحلة فى غضون أشهر، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادى على تنفيذ دوره فى جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن وقع على استثمارات بقيمة 83 مليار دولار مع 9 مطورين.

وأوضح سليمان أن الاستثمارات تتماشى مع استراتيجية الصندوق السيادى لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وتضع مصر كمركز دولى للطاقة الخضراء.

وحضر التوقيع أمس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور طارق الملا، وزير البترول.