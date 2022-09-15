«السيادي الكويتي» يقتنص 5% من «راميدا للادوية» مقابل 159.5 مليون جنيه

اقتنصت الهيئة العامة للاستثمار بالكويت -صندوق الثروة السيادى الكويتي- عبر ذراعها الاستثماري في مصر – ايكويتي القابضة- حصة بلغت 5.4% من هيكل ملكية شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا.

وأعلنت البورصة اليوم في افصاح للمتعاملين عن قيام شركة “ايكوتي” EKUITY B.V برفع حصتها في راميدا من 2.8 إلى 8.2% عبر شراء 53.76 مليون سهم بمتوسط سعر قدره 2.967 جنيه للسهم.

وأوضحت البورصة أن القيمة الاجمالية للصفقة بلغت 159.5 مليون جنيه، وان شركة المجموعة المالية للسمسرة في الاوراق المالية قد لعبت دور سمسار العملية.

ويمتلك صندوق الثروة السيادى الكويتى استثمارات ضخمة فى السوق المصرية، من خلال ذراعه الاستثمارية «إكويتى القابضة»، التى تأسست فى 2011.

وتضم استثمارات الصندوق السيادى الكويتى فى مصر نحو %49.3 من أسهم البنك العربى الأفريقى الدولى، و%14.2 من «العربية لأنابيب البترول –سوميد»، و%50 من شركة الاستثمارات الكويتية المصرية، و%50 من «الكويتية المصرية للتنمية العقارية»، و%4.5 من مستشفى دار الفؤاد.

وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر بنهاية 2021 نحو 15 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات، أبرزها «العقارى» و«السياحى».

وشهدت السوق المصرية استحواذات عدة من قبل الصناديق السيادية الخليجية خلال الفترة الماضية.