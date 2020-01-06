«السيادى» يرتب لقاءات بين رجال الأعمال و بنك الاستثمار القومى

اللقاءات التى تُرتب مع المستثمرين تأتى ضمن اتفاقية التعاون التى وقعها البنك مع الصندوق السيادى» منذ عدة أسابيع

كشف محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ، أن صندوق مصر السيادى قد رتب خلال الفترة الماضية لقاءات مباشرة للمصرف مع عدد من رجال الأعمال للتعرف على الفرص التى يمكنهم المشاركة فيها.

وأضاف منتصر لـ«المال» أن الفرص التى عرضها البنك على المستثمرين تتضمن 7 شركات إحداها كانت مدرجة فى قائمة الكيانات المقرر طرح أسهمها فى البورصة ضمن البرنامج الحكومى الذى تقوده وزارة المالية، ومنطقة أرض المعارض التى آلت ملكيتها للمصرف مؤخراً، مقابل إسقاط ديون مستحقة على جهات حكومية.

كان برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة فى المرحلة الأولى، الذى لم يتم تفعيله بشكل كامل حتى الآن، يضم 7 شركات يسهم فيها بنك الاستثمار القومى بحصص متفاوتة، من إجمالى 23 شركة تم الإعلان عنها.

وتضم تلك الشركات كلًا من «أبوقير» للأسمدة، و«سيدى كرير» للبتروكيماويات، و«المصرية» لإنتاج الإثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، و«إى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، و«الوادى» للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، و«المصرية» لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب)، و«مدينة نصر» للإسكان والتعمير.

وقال منتصر إن اللقاءات التى تُرتب مع المستثمرين تأتى ضمن اتفاقية التعاون التى وقعها البنك مع الصندوق السيادى» منذ عدة أسابيع، بهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للمصرف، وكذلك توقيع اتفاق مماثل مع وزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح أن الشراكة التى سيسهم فيها بنك الاستثمار القومى ستكون من خلال المساهمة بحصة عينية عن طريق الأرض، أو التخارج من بعض الكيانات، أو زيادة رأسمال كيان قائم.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن فى بيان خلال شهر نوفمبر الماضى أن اتفاقيتى التعاون تأتيان فى إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص عبر صندوق مصر السيادى، وخلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار.