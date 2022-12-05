«السيادى المصرى» يبحث مع مستثمرين اختراق مجال إدارة خدمات المطارات والموانئ فى 2023

كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يبحث مع مستثمرين اختراق مجال إدارة خدمات المطارات والموانئ، التى بات هناك توجه لدخول القطاع الخاص لإدارة بعضها، بالتزامن مع وثيقة ملكية الدولة.

وأضاف سليمان، خلال مشاركته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022، أن الصندوق يسعى للوصول إلى شركاء قادرين على إدارة تلك الخدمات، مشيرًا إلى وجود مباحثات مع بعض الكيانات والصناديق الاستثمارية التى تمتلك خبرات فعلية فى دول أخرى؛ لنقل تجاربها.

من ناحية أخرى أفصح المدير التنفيذى لـ«مصر السيادى» أن حجم صندوق ما قبل الطروحات المستهدف قد يصل إلى 2 مليار دولار، لافتًا إلى وجود مستثمرين مؤسسين لديهم الرغبة فى الدخول للشركات قبل طرحها فى البورصة.

وأوضح أنه جار إنهاء محفظة الصندوق، الذى يعمل على تعجيل دخول رءوس أموال للشركات، عبر جذب مستثمرين مؤسسين يعملون على توفير القيمة المضافة لتعظيم القيمة قبل الطرح.

ونوه سليمان بأن «السيادى المصرى» يعتزم إطلاق صندوق فرعى جديد متخصص فى مجالات الاقتصاد الأخضر، مرجحًا تدشينه عام 2023 والذى سيسعى من خلاله تعتمد على الاستدامة واستغلال الوفرة المتاحة بالسوق المصرية للموارد الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى أن حجم الصندوق الأخضر لن يقل عن -1 1.5 مليار دولار، وقد يصل إلى 2.5 مليار خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن العمل على استكمال اتفاقيات مع مستثمرين لبعض المشروعات لتحديد الحصص والاستثمارات بدقة، ليتم إطلاقه عقب ذلك.

وأشاد المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى بالاهتمام الكبير ببرنامج تحلية المياه الذى يُعد من أضخم البرامج فى العالم بقدرة 8.8 مليون متر مكعب يوميًّا، تستهدف مرحلته الأولى فقط 3 ملايين متر مكعب.

وذكر أن هناك إقبالًا وقبولًا كبيرًا من الكيانات للمشاركة فى البرنامج، إذ أعلن نحو 200 شركة اهتمامها، لافتًا إلى أن المشروع حاليًّا فى مرحلة فض المظاريف الفنية، بالتعاون مع وزارة الإسكان عبر لجنة مشتركة، متوقعًا الوصول لاتفاق واضح فى 2023.