«السيادى القطرى» مهتم بالاستحواذ على حصة تصل إلى 25% من الشرقية للدخان

كشفت مصادر مطلعة أن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادى القطري) مهتم بشراء حصة تصل الى %25 من أسهم شركة «إيسترن كومبانى -الشرقية للدخان».

وأضافت المصادر لـ«المال» أن المفاوضات لم ترتقِ بعد لمستوى العرض الرسمي، مؤكدة أن «إيسترن كومبانى» لم تتلق أى عروض من الصندوق القطري، وأن المفاوضات قد تكون جارية على مستوى أعلى من إدارة الشركة.

ورجحت فى حال المضى قدما بهذه الصفقة المحتملة، أن تبيع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جزءا من حصتها خلال الفترة المقبلة.

وكشفت «المال» فى أغسطس الماضي، أن الصندوق القطرى يقترب من ضخ استثمارات فى السوق المحلية، بجانب اهتمامه بالاستثمار فى شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات».

ويتوزع هيكل ملكية «إيسترن كومبانى» بين «القابضة للصناعات الكيماوية» بنسبة %50.50 و%6.13 لصالح اتحاد العاملين، فيما تتوزع الحصة المتبقية على مساهمى التداول الحر، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 2.250 مليار جنيه.

فرص مستهدفة بمجالات «الطاقة» و«العقارات» و«التكنولوجيا المالية» و«الهيدروجين الأخضر»

وأفصحت المصادر أن الصندوق السيادى القطرى يتعاون مع نظيره المصري، فى تجهيز فرص استثمارية قبيل الزيارة المرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إذ تشمل قائمة القطاعات المستهدفة «الطاقة» و«العقارات» و«التكنولوجيا المالية» بالإضافة إلى «الهيدروجين الأخضر».

وقال محمد معيط، وزير المالية، – فى تصريحات سابقة – إن مسئولين قطريين تناقشوا مع الحكومة لضخ استثمارات تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار بالسوق المصرية، عبر شراء حصص فى شركات محلية.

واستحوذت السعودية والإمارات عبر صناديقها السيادية مؤخراً، على حصص بـ 9 شركات مقيدة فى البورصة، بقيمة إجمالية 3.1 مليار دولار.

وتقسمت العمليات السابقة، شراء الشركة السعودية المصرية للاستثمار -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- على حصص أقلية فى 4 كيانات، هي: «موبكو» و«أبوقير للأسمدة» و«الإسكندرية لتداول الحاويات» و«إى فاينانس»، بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار.

فيما نفذت «أبوظبى القابضة» الإماراتية «ADQ» فى أبريل الماضي، شراء حصص فى 5 كيانات، هي: البنك التجارى الدولى، وشركات «الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«أبو قير للأسمدة»، و«مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو»، و«فورى للمدفوعات الإلكترونية»، بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبًا.