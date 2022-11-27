«السيادى السعودي» يدرس رفع حصته فى «إيبيكو» عبر شراء حقوق اكتتاب زيادة رأس المال

كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادى السعودى يدرس عبر شركته التابعة «السعودية المصرية للاستثمار»- رفع حصته فى «المصرية الدولية للصناعات الدوائية» (إيبيكو) من خلال مشاركته فى عملية زيادة رأس المال المزمع تنفيذها بالقيمة العادلة للسهم.

يُذكر أن «المال» كشفت فى نهاية أكتوبر الماضي، عن استحواذ «السيادى السعودى» على حصة سراى كابيتال الإماراتية فى «إيبيكو»، والبالغة %4.7 بقيمة تخطت الـ140 مليون جنيه.

وأفصحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الصندوق السيادى السعودى يميل إلى شراء حقوق الاكتتاب فى زيادة رأسمال «إيبيكو»، فى ظل احتمالات لجوء صغار مساهمى الشركة إلى البيع بداعى ارتفاع متوقع للقيمة العادلة للسهم عن سعره السوقي.

وقرر مجلس إدارة شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» فى نوفمبر الحالي، زيادة رأس المال المصدر بنحو %15 على أساس القيمة العادلة للسهم، ليصل إلى 1.14 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 991.7 مليونًا، كما اعتمد دراسة تقرير القيمة العادلة المُعد بواسطة «إيجل للاستشارات المالية».

ورجحت المصادر أن القيمة العادلة فى الدراسة المقدمة للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، ستتخطى سعره السوقى البالغ 32.12 جنيه، مستبعدة فى ذات التوقيت أن تصل إلى تقديرات بنوك الاستثمار البالغة 60 – 70 جنيهًا للسهم.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال ستظهر فى القوائم المالية بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات، لتفسر بذلك الحصيلة النقدية للعملية المعلن عنها فى محضر مجلس الإدارة البالغ 148.7 مليون جنيه، بعدد أسهم 14.875 مليون.

وتابعت المصادر أن الفرق بين الحصيلة الفعلية لزيادة رأس المال على أساس القيمة العادلة للسهم وبين نظيرتها الاسمية المعلنة، سيتم تسجيلها كاحتياطى عام فى القوائم المالية للشركة.

وقالت إن «السيادى السعودى» يدرس مجموعة من الفرص فى قطاعات متعددة، مثل الصحة والتعليم، مرجحة تنفيذ عدة صفقات إضافية عقب عمليات الشراء التى تمت على 4 أسهم مقيدة فى البورصة، خلال الفترة الماضية لحصص جهات حكومية.

يذكر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة بالكامل لـ«الصندوق السيادى»، استحوذت على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية فى 4 شركات مدرجة بالبورصة هى: «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية»، و«مصر لإنتاج الأسمدة»، و«الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، و«إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية بإجمالى قيمة بلغت 1.3 مليار دولار.

وحققت «إيبيكو» فى النصف الأول من العام الحالى نموًا فى أرباحها بـنسبة %28.8 لتسجل 304.38 مليون جنيه، بينما ارتفعت مبيعات الشركة لتصل إلى 1.73 مليار، مقارنة بـنحو 1.54 مليار فى نفس الفترة من العام الماضي.

ويضم هيكل ملكية «إيبيكو» التى تأسست فى ديسمبر 1980، كلًا من الشركة العربية للصناعات الدوائية «أكديما» بنحو%49.9 و«المهن الطبية» %5.18 وصندوق ألفا أفريكا %5.093 إضافة إلى «السيادى السعودى» بنسبة %4.7 والباقى أسهم تداول حر، من إجمالى 99.170 مليون سهم برأسمال قدره 991.7 مليون جنيه.