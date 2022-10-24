«السيادى السعودى» يستحوذ على %4.7 من «إيبيكو» بقيمة 140 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الصندوق السيادى السعودى استحوذ، عبر شركته التابعة «السعودية المصرية للاستثمار»، على %4.7 من أسهم «المصرية الدولية للصناعات الدوائية» (إيبيكو) -تعادل نحو 4.7 مليون سهم- بقيمة تخطت 140 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن الحصة التى استحوذ عليها الصندوق السيادى السعودى كانت مملوكة لصالح «سراى كابيتال» الإماراتية، التى تخارجت من «إيبيكو» خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن قواعد القيد بالبورصة المصرية لا تُلزم الإفصاح عن عمليات شراء الأسهم التى تقل نسبتها عن %5 من إجمالى الشركة.

و«سراى كابيتال» شركة إدارة أصول تُركز على الاستثمار، خاصة فى الأسهم المقيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 2010، ويبلغ رأسمالها نحو مليون دولار.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن السيادى السعودى سيستهدف حصة أكبر من «إيبيكو» خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء المرحلة الأولى التى ترتكز على تكوين مركز داخل الشركة محل الاستحواذ، إذ لا يُفضل الصندوق امتلاك نسبة محدودة فى الشركات محل الاستثمار.

ولفتت إلى أن «السيادى السعودى» يدرس مجموعة من الفرص فى قطاعات متعددة، مثل الصحة والتعليم، مرجحة تنفيذ عدة صفقات إضافية عقب عمليات الشراء التى تمت على 4 أسهم مقيدة فى البورصة خلال الفترة الماضية لحصص جهات حكومية.

يذكر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لـ«الصندوق السيادى» استحوذت على حصص أقلية للحكومة المصرية فى 4 شركات مدرجة بالبورصة هى: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و«إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بإجمالى 1.3 مليار دولار.

وحققت «إيبيكو» فى النصف الأول من العام الحالى نموًا فى أرباحها بـنحو %28.8 لتسجل 304.38 مليون جنيه، بينما ارتفعت مبيعاتها لتصل إلى 1.73 مليار، مقارنة بـ 1.54 مليار فى نفس الفترة من العام الماضي.

ويضم هيكل ملكية «إيبيكو» -التى تأسست فى ديسمبر 1980- كلا من «العربية للصناعات الدوائية» (أكديما) بنسبة %49.9 و«المهن الطبية» %5.18 وصندوق SUSTAINABLE CAPITAL ألفا أفريكا %5.093 إضافة إلى «السيادى السعودى بنحو %4.7 والباقى أسهم تداول حر، من إجمالى 99.170 مليون سهم، برأسمال قدره 991.7 مليون جنيه.

وتقدر القيمة السوقية لـشركة إيبيكو وفقًا لإغلاقات أمس –الأحد- 2.854 مليار جنيه، بسعر سوقى للسهم 28.7 جنيه.