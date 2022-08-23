«السيادى السعودى» يساهم فى «RCARE» للرعاية الصحية و«كليوباترا» أولى صفقاته

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى- السيادى- ضخ استثمارات فى صندوق جديد متخصص فى الرعاية الصحية يحمل اسم « RCARE» وهو مدار بواسطة شركة «RMBV» التى يرأسها أحمد بدر الدين، والذى يتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات كليوباترا.

الصندوق الجديد مدار بواسطة «RMBV» التى يرأسها أحمد بدر الدين

وقالت المصادر إن « RCARE » نفذ أول استثماراته منذ عدة أشهر عبر الاستحواذ على شركة «كير هيلث كير» – المالكة لنحو %29 من أسهم «مستشفيات كليوباترا» موضحة أن الصندوق تم تأسيسه حديثا وقامت« RMBV» بجمع رأسماله من مجموعة مستثمرين من ضمنهم الصندوق السعودى.

وتابعت المصادر إن شركة «كير هيلث كير» كانت مملوكة سابقا لشركة «كريد هيلث كير» والتى يتوزع هيكل ملكيتها بين كل من«أكتيس» للاستثمار المباشر وشركة « RMBV » بالإضافة إلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار «EBRD» ومؤسستى «بروباركو» الفرنسية والاستثمار الألمانية «DEG».

وقالت إن دخول السيادى السعودى فى صندوق «RCARE» يأتى فى إطار رغبته فى المشاركة بعمليات التنمية والتطوير فى قطاع الرعاية الصحية المصرى ، بالتعاون مع شركة كليوباترا، وبدعم أيضا من بنك مصر الذى يساهم بشكل غير مباشر فى المجموعة.

وتابعت :«بات أطراف مصريون يسيطرون حاليا على نحو %56 من هيكل ملكية كليوباترا، ويتمثلون فى شركة » MCI كابيتال هيلثكير«التابعة لبنك مصر وشركة سى آى كابيتال، بالإضافة إلى الكيان الجديد المدار أساسا بواسطة أحمد بدر الدين».

وأوضحت أن صندوق « RCARE » لديه خطط للاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، من خلال البحث عن فرص استثمارية جديدة فى السوق، أو حتى عبر ضخ أموال فى مجموعة كليوباترا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الصندوق لديه نموذج استثمارى مختلف ويركز فقط على السوق المصرية.

كانت شركة «كريد هيلثكير إل تى دى» أعلنت سابقا عن نقل ملكية أسهم «كيرهيلثكير» إلى صندوق «RCARE CV» وفقا لبيان أصدرته «كليوباترا» وتم نشره على شاشات البورصة المصرية تضمن أن الشريك العام للصندوق المشترى هو «RCare GP B.V» وهى شركة مؤسسة طبقا لقوانين هولندا ومملوكة بشكل غير مباشر بالكامل لأحمد عادل بدرالدین عضو مجلس إدارة الشركة المستهدفة ورئيس مجلس إدارة الشركة، وتديرها «RMBV» المدارة من جانب «بدر الدين».

ويتوزع هيكل ملكية مجموعة مستشفيات كليوباترا وفقا لآخر نموذج إفصاح بواقع %29 لشركة «care healthcare ltd» و%27 لـ«إم سى آى كابيتال هيلثكير بارتنرز للرعاية الطبية» مملوكة لبنك مصر وشركة سى آى كابيتال، والباقى حصصها أقل من %5.