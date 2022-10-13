«السيادى السعودى» يدخل فى مفاوضات لاقتناص حصة بشركة تعليم مصرية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الصندوق السيادى السعودى دخل فى مفاوضات مبدئية للاستحواذ على حصة فى إحدى الشركات المتخصصة فى خدمات التعليم الخاص بمصر.

وفضّلت المصادر القريبة من الصفقة المرتقبة عدم الإعلان عن اسم الشركة المستهدفة، لكنها أكدت أنها ستعدّ باكورة استثمارات الصندوق السعودى فى قطاع التعليم المصرى.

وتابعت أن الصفقة تتضمن خطة طويلة الأجل لنقل تجربة الشركة المحلية إلى السعودية.

وأشارت إلى أن الشركة المستهدفة تمتلك وتدير مجموعة كبيرة من الكيانات التعليمية فى المراحل المختلفة، كما أن لديها استثمارات فى مجالات تكميلية للنشاط الرئيسى، مؤكدة أن الصفقة المرتقبة ستكون كبيرة الحجم نسبيًّا.

وأضافت أن المشاورات مستمرة منذ فترة، ولكن لم تصل بعد إلى مرحلة تقديم العروض الرسمية أو بدء إجراءات الفحص النافى للجهالة.

ويستثمر «السيادى السعودى» فى شركات تعمل فى عدد كبير من الصناعات كجزء من دور رئيسى لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

يُذكر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لـ«الصندوق السيادى»، كانت قد نفذت صفقة مهمة فى القطاع الخاص المصرى مطلع الشهر الحالي، من خلال قيامها بالاستحواذ على حصة أقلية فى شركة «بى تك» المتخصصة فى بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكى من صندوق شركاء التنمية الأفريقى الثانى.

ومن ضمن صفقات «السيادى السعودى» فى القطاع الخاص المحلى أيضًا استثماره بشكل غير مباشر فى شركة مستشفيات كليوباترا، عبر مساهمته فى «rcare» للرعاية الصحية.

كانت «المال» قد نشرت سابقًا أن «السيادى السعودى» ضخ استثمارات فى صندوق جديد متخصص فى الرعاية الصحية يحمل اسم « RCARE»، والذى نفّذ أولى صفقاته منذ عدة أشهر عبر الاستحواذ على شركة كير هيلث كير– المالكة لنحو 29% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا.

وسبق أن استحوذ «السيادى السعودى» على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية فى 4 شركات مدرجة بالبورصة هى: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، و«إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية بإجمالي قيمة بلغت 1.3 مليار دولار.