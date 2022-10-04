«السيادى السعودى» مهتم بتنفيذ صفقات جديدة محلياً عقب الاستحواذ على «بى تك»

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودى تنفيذ عدة صفقات فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، عقب استحواذه على حصة أقلية فى شركة «بى تك» للأجهزة المنزلية والإلكترونية.

وأعلنت «بى تك» المتخصصة فى بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكى أمس عن استحواذ «السعودية المصرية للاستثمار» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة «السيادى السعودى» على حصة أقلية فى الشركة.

وبحسب البيان، ستشترى «السعودية المصرية» حصة أقلية من صندوق «African Development Partners II» التابع لشركة «Development Partners International» الانجليزية للاستثمار المباشر.

وقال محمود خطاب الرئيس التنفيذى لـ«بى تك» إن دخول «الاستثمارى السعودى» كشريك جديد، يفتح مجالات عديدة للشركة خاصة وأنه من أكبر الصناديق السيادية فى العالم.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن «بى تك» تركز أعمالها على السوق المصرية فى الوقت الراهن، وقد تدرس التوسع خارجيا على الأجل الطويل، مؤكدا أن الطرح فى البورصة ليس ضمن خططها فى الفترة الراهنة.

وكشف أن «بى تك» تبحث استخدام أدوات مالية جديدة لتمويل توسعاتها قبل نهاية العام الجارى، ومن ضمنها التوريق، مفضلا عدم الإفصاح عن التفاصيل فى الوقت الراهن.

وقال إن «بى تك» تستهدف نموا بنحو%30 لقيمة مبيعاتها و%15 للكميات خلال العام الجارى، متابعا إن عدد فروعها سيصل إلى 150.

خطاب: 5 مليارات جنيه حجم محفظة التمويل الاستهلاكى خلال 2022 بنمو 35%

وأكد أن محفظة التمويل الاستهلاكى للشركة ستصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى بنسبة نمو %35 مقارنة مع 2021.

وتابع أن حجم سوق التمويل الاستهلاكى في مصر بلغ نحو 16 مليار جنيه خلال الفترة الماضية من العام الجارى بنمو %100، استحوذت مبيعات الأجهزة الكهربائية علي %41 منه، وسجلت حصة بى تك، منها إلى %40.

من جهته، كشف مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات فى المجموعة المالية هيرميس، التى تتولى مهمة المستشار المالى للصندوق السيادى السعودى، أن الأخير مهتم بتنفيذ صفقات جديدة فى السوق المحلية عقب استحواذه على حصة أقلية فى «بى تك».

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن اهتمام الصندوق بـ«بى تك» لا ينبع فقط من حصتها السوقية الكبيرة فى مجال التجزئة بل من نشاطها فى التمويل الاستهلاكى ، فضلا عن التجارة الإلكترونية التى تمثل مجالا جاذبا جدا للكيان السعودى.

وقال إن «السيادى السعودى» يدرس مجموعة من الفرص الجديدة حاليا فى القطاع الخاص المحلى وبالأخص الشركات التى لديها إدارة قوية وقصص نجاح، مستبعدا أن يتم تنفيذ صفقات أخرى خلال العام الجارى.

ووفقا للبيان الصادر أمس تتولى كل من «أرقام كابيتال» والمجموعة المالية هيرميس دور مستشارى الصفقة، بينما قام مكتبا «تولت آند كيس» و«أكين جامب للمحاماة» بالاستشارات القانونية الدولية، و«معتوق بسيونى وحناوى» و«ذو الفقار وشركاه» للمحلية.