«السيادى الإماراتى» يستثمر 350 مليون دولار في شركة هندية

ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز‭‭‭ ‬‬‬الهندية اليوم الإثنين نقلا عن أشخاص مطلعين، أن صندوق الثروة السيادية، جهاز أبوظبي للاستثمار، يجري محادثات وصلت لمراحل متقدمة مع شركة لينسكارت الهندية لتجارة النظارات بالتجزئة بشأن استثمار يتراوح حجمه بين 350 مليون دولار و400 مليون دولار.

ويمكن أن يمنح هذا الاستثمار جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 10% من أسهم لينسكارت ومن المرجح أن يكون في شكل بيع ثانوي للأسهم.

ولم يرد لينسكارت وجهاز أبوظبي للاستثمار على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وقال التقرير إنه لم يتم بعد تحديد التفاصيل المتعلقة بالمستثمرين الذين سيخففون حصتهم وحجم ذلك بينما من المتوقع صدور إعلان رسمي في غضون أسبوعين.