السياحة: 7% زيادة في حجم الإقبال من المواطنين على موسم الحج لهذا العام

قالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن موسم الحج السياحي لهذا العام شهد زيادة في إقبال عدد المواطنين المتقدمين له بنسبة 7% عن العام الماضى.

وأضافت في تصريحات لها، أن موسم الحج يناسب كافة المستويات ويغطي كافة الشرائح المجتمعية إذ تم تخصيص 75% من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي هذا العام للمستويين الاقتصادي والبري و 25% للمستوى الخمس نجوم.

وأكدت على حرص الجميع بأن يكون موسم الحج لهذا العام ناجحاً ومرضياً لكافة الحجاج.

كما ناشدت جميع الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج لهذا العام بالالتزام بالضوابط المنظمة للحج السياحي والبرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع الحاج.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا للعمرة والحج في حالة اجتماع دائم للوقوف على مستجدات الأمور.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد اعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1444هــ/2023م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات وذلك في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.