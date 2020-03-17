السياحة : 2900 سائح زاروا الأهرامات والمتحف المصري ومعبد الكرنك الثلاثاء

أفاد الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن المتاحف والمناطق الأثرية مستمرة في استقبال زائريها والوفود السياحية الموجودة في مصر.

وأوضح وزيري في بيان أن 700 سائح زاروا المتحف المصري و1200 منطقة أهرامات الجيزة و1000 معبد الكرنك بالأقصر .

وزير السياحة يناقش تداعيات كورونا

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتمع في وقت سابق يوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفي وزيري، ورؤساء قطاعات المجلس، لمناقشة التداعيات علي القطاع الثقافي والآثري من فيروس كورونا المستجد.

كما تم التباحث حول اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس و حتي ٣١ مارس الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد العناني الاستمرار في مشروعات البنية الأساسية والانتهاء منها خاصة تلك التي سيتم افتتاحها قريبا والالتزام بالتوقيتات المحددة لها مثل قصر البارون امبان ومتحف المركبات الملكية، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ والمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية وطريق الكباش بالأقصر وترميم وتطوير منطقة شجرة مريم التي تعد أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر .