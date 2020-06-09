«السياحة»: 19 فندقًا فى 5 محافظات تحصل على شهادة السلامة الصحية

تسلم اليوم 19 فندقًا فى خمس محافظات هى: القاهرة الكبرى والإسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها جميع ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 5 فنادق بمحافظة القاهرة الكبرى هما النيل ريتز كارلتون، وفيرمونت نايل ستي، وجوهرة الأهرام، وحور محب، وشتيجنبرجر بيراميدز كايرو، و 3 فنادق بمحافظة الاسكندرية هي شيراتون، وهيلتون الكورنيش، وباراديز ان بيتش ريزورت.

وأضاف أن 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هى شرم دريمز ريزورت، والفيروز، ونوفتيل، وكورال بيتش المنتزه، ورويال الباتروس مودرنا، وشارمليون سي لايف، و 4 فنادق بمحافظه البحر الأحمر هي هيلتون النور، وسي ورلد، واكاسيا سويس ان ريزورت، واكاسيا جاردنز، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق بسمة استوفت الشروط.

ونوه العاصى بأنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالى عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتى الآن إلى 174 فندقا، متابعاً أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.