السياحة: 12 فندقا تحصل على شهادة السلامة الصحية في 5 محافظات

تسلم خلال هذا الأسبوع 12 فندقا في 5 محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى ومطروح والسويس، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة جنوب سيناء هما كينج سنفرو الفراعنة ريف، وكنابش، وفندقين بمحافظة البحر الأحمر هما دافنشي، والمخيم الفضي.

وأضاف العاصي أنه بالاضافة إلي 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هي بيراميزا، والتونسي، وتيوليب، وهامبورج، وكينج، وفندق لابلايا بمحافظة مطروح، وفندقين بالعين السخنة بمحافظة السويس هما امباير هوتيل، والجبل (بيازا سابقا).

وتابع أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الآن الي 656 فندقافي 21 محافظة علي مستوي الجمهورية.

ولفت إلي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.