السياحة : 11 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان حصلوا على شهادة السلامة الصحية

أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، تسلم 11 من 22 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان والذين تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، هذه الشهادة.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة.

وأضاف “العاصي” في بيان صحفي، أن فندقين من هذه الفنادق بدآ رحلاتها السياحية بالفعل بعد حصولها على الشهادة المعتمدة، حيث استقبلا سائحين من دول أمريكا وفرنسا وإسبانيا.

ولفت إلي أن الفنادق العائمة التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا.

وأشار إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

وكان عبد الفتاح العاصى، أكد منذ عدة أيام في تصريحات سابقة لـ”المال”، أن هناك 20 فندقا عائما فى الأقصر وأسوان تقدموا بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.

وشدد “العاصى” علي أنه لن يتم السماح لأى فندق بالتشغيل واستقبال السائحين دون إجراء معاينات للتأكد من صلاحية التشغيل وتطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من الوزارة.

وتتضمن ضوابط تشغيل الفنادق العائمة شرط حصول الفندق على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، إلى جانب الالتزام بكل الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، كشرط إلزامى للتشغيل.

أما بالنسبة للمراسى الخاصة بالفنادق العائمة، فوفقاً للضوابط يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات، وتوفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة (للنزلاء والعاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).