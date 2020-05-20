السياحة :٢٦ فندقا حصلوا على شهادة «السلامة الصحية» لإعادة التشغيل

تسلم ٢٦ فندقا من فنادق 4 محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والإسكندرية و مطروح، شهادة السلامة الصحية، بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي بعض الفنادق في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية و مطروح.

وأضاف أنها أسفرت عن أن ٨ فنادق من ١٣ فندقا بمحافظتي الإسكندرية و مطروح و فندقين من ثلاثة فنادق في محافظة جنوب سيناء و ١٦ فندقا في محافظة البحر الأحمر، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتابع بأن عدد الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية منذ بدء إجراءات الفحص يوم الجمعة الماضي الي ٤٤ فندقا من اجمالي ١٧٣ كانت قد تقدمت بطلبات إعادة التشغيل الي غرفة المنشآت الفندقية.

وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.

والفنادق التي استوفت الشروط اليوم و حصلت علي الشهادات في محافظة جنوب سيناء شملت فندق ستيلا و فندق كونكورد السلام اما تلك التي في محافظة البحر الأحمر شملت فنادير و موزاييك وإنشنت ساند و أوشن ڤيو و جاردن بيتش و بور ميريت وردة الصحراء و القصر القديم.

كما حصلت فنادق ترتلز إن و كوكس كلوب و كازاكوك و ثري كورنرز ريحانة ريزورت و كورال بيتش و وايت بيتش و سندباد اكوابارك و اكواجوي ريزورت باي و علي باشا و كابتن إن و موڤنبيك الجونة و الخمسة و جازاكوا مارينا و رويال مكادي و شتايجنبرجر الجولف ريزورت و جولدن بيتش و هيلتون بلازا وشيراتون ميرامار و الاليزيه و تيتانك رويال و كليوباترا و شمس سفاجا و شجرة مرسي علم.

كماحصلت علي الشهادات فندق فلسطين و فورسيزنز بمدينة الإسكندرية و فنادق بورتو مارينا و سيدي عبد الرحمن العالمين و سيزار باي بالساحل الشمالي و فندق هيلتون كينج رانش ببرج العرب و فندقي چاز ألماظة و چاز كريستال بمطروح

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.