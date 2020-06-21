استثمار

«السياحة»: وقف وسحب ترخيص فندق بالعين السخنة بعد شكوى نزيلة

بعد تقاعس إداررة الفندق عن توفير الرعاية اللازمة لابنة النزيلة
دعاء محمود 6:01 م, الأحد, 21 يونيو 20 6:01 م, الأحد, 21 يونيو 20

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قام قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، بالتحقيق فيما ورد من إحدى النزيلات بأحد الفنادق بالعين السخنة بسبب تقاعس إدارة الفندق عن توفير الرعاية اللازمة لابنتها.

وأوضح عبدالفتاح العاصى مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن إدارة الفندق محل الواقعة قصرت فى متابعة النزيلة وتوفير الرعاية الكاملة لها، وقد قامت الوزارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية بإيقاف المدير المسئول لمدة 3 أشهر وسحب الترخيص الخاص به نتيجة عدم متابعته لمهام وظيفته.

وأضاف العاصي في بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن المدير هو المسئول أمام الوزارة فى هذا الشأن، متابعاً أن التقصير فى توفير الرعاية الكاملة والعناية بالنزلاء يؤثر بشكل سلبى على سمعة مصر السياحية، خاصة فى ضوء مجهودات الحكومة والوزارة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة فى أقرب وقت.

ولفت إلي أن هذه الواقعة تعتبر مخالفة للضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار للسماح بإعادة تشغيل الفنادق التى تم منحها شهادة السلامة الصحية.

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بقلم دعاء محمود

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