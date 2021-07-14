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«السياحة» : وفد من الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور أهرامات الجيزة

في إطار فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS"
محمود محسن 9:23 م, الأربعاء, 14 يوليو 21 9:23 م, الأربعاء, 14 يوليو 21

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قالت وزارة السياحة والآثار إن وفدًا من الشباب المصري واليوناني والقبرصي زار، أمس، منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك في إطار فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية “إحياء الجذور NOSTOS”. وقام الوفد بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على تاريخ مصر الممتد عبر العصور.

وفي منطقة الأهرامات استمع الشباب إلى شرح مفصل عن تاريخ الأهرامات وعظمة ملوكها وطريقة بنائها، وخاصة هرم الملك خوفو هذا الصرح الأسطوري الذي يعدّ واحدًا من عجائب الدنيا السبعة في العالم القديم، علاوة على قصة بناء تمثال أبو الهول.

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وحرص الشباب، خلال الجولة، على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول، معربين عن سعادتهم لزيارة هذا المكان الأثري العظيم الذي اعتبروه فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.

كما انبهر الشباب بعظمة الحضارة المصرية القديمة بكل تفاصيلها، وبمشاهدة كل أرجاء المتحف القومي للحضارة المصرية الذي نال صدى عالميًّا واسعًا منذ افتتاحه واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب، مطلع أبريل الماضي.

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تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار تحرص على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والبطولات الدولية التي تُقام في مصر في الترويج السياحي لمصر، من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفِرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على مقومات مصر السياحية ومواقعها الأثرية المتفردة.

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بقلم محمود محسن

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