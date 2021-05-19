السياحة والمصايف: فتح شواطئ الإسكندرية السبت المقبل

وتطبيق الإجراءات الإحترازية علي شواطئ المحافظة والبالغ عددها 66 شاطئًا

صرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأنه سيتم فتح الشواطئ من صباح يوم السبت المقبل الموافق 22 مايو طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مُشدداً أنه وفقاً لتوجيهات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف سيتم تطبيق الإجراءات الإحترازية علي شواطئ المحافظة والبالغ عددها 66 شاطئا، وأهم تلك الإجراءات هي :

1- التباعد المكاني بين الشماسي بحيث لاتقل عن 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى.

2- التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه.

3- توافر جهاز لقياس درجات الحرارة علي كل شاطئ.

4- توافر اسطوانات اكسيجين بالوحدات الطبية علي الشواطئ .

5- ارتداء اطقم العاملين بالشاطئ للكمامات.

6- استكمال ادوات ومواد الاسعافات الاولية والمسعفين والمنقذين.

7- إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق كافة التعليمات الصادرة بشأن الاجراءات الاحترازية علي الشواطئ وتوقيع الغرامات علي المخالفين منهم.

9- استخدام الادوات احادية الاستعمال علي كافتريات الشواطئ.

10 – انتشار فرق التفتيش والمتابعة علي الشواطئ لمراقبة الموقف عليها اولا بأول.

هذا ويهيب اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمواطنين بالالتزام بتلك التعليمات حرصًا علي الصحة العامة وحفاظًا على أرواح الجميع.