«السياحة والمصايف» بمطروح تواصل حملاتها على المطاعم والمحال

أكد محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف في محافظة مطروح أنه تم تنظيم حملة للمرور على عدد من المطاعم والمحال، بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق والحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار وتكثيف جهود المراقبة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية، وعدد 15 إنذار سلامة وصحة مهنية وعدم التأمين على بعض العاملين وعدم الاحتفاظ بعقود العمل وتراخيص مزاولة النشاط ودفاتر الحضور والانصراف للعاملين بالمنشأة .

كما أسفر جهود حملة للمرور على عدد من المطاعم والمحلات عن إعدام كمية 51.5 كليو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحه للاستهلاك الآدمي وعدد 10 لترات زيت طعام مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحلات التجارية والغذائية خاصة مع الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده مطروح حاليا، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.