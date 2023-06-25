«السياحة والمصايف» بمطروح تشن حملات مكثفة على الشواطئ والفنادق

قامت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بتنظيم حملات مكثفة ومرور الميداني على الشواطئ والفنادق والمعسكرات السياحية، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة لمواطني وزائري المحافظة والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لإحكام الرقابة على الشواطئ ومتابعة التزام المعسكرات والفنادق السياحية بالضوابط الصحية وسلامة وجودة المأكولات المقدمة لروادها ومنع أي تجاوزات أو مخالفات حرصا على سلامة وصحة مواطني وزائري المحافظة.

ويأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في متابعة الحركة السياحية مع بدء موسم الصيف السياحى وفى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والإقبال الكبير مع توافد العديد من الزائرين والمصطافين خلال إجازة العيد للاستمتاع بجو وشواطئ مطروح.

وكذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الاستعدادات مع التأكد من الجاهزية والاطمئنان على توافر الخدمات بالشواطئ.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة أن اللجنة قامت بالمرور الميداني على عدد من الشواطئ والنوادي والمعسكرات والتأكد من مستوى النظافة وتواجد مسئول الشاطئ والتواجد الأمني والاسعاف والتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة للدخول بكل شاطئ و مع عمل لقاءات مع المصطافين على الشواطئ والتأكد من مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

كما نظم مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة، عددا من الحملات المكبرة على طول الكورنيش لرفع الاشغالات المخالفة التي تعوق حركة سير المصطافين علي الكورنيش والتي تشوه الشكل صورة المدينة خلال موسم الصيف مع تكثيف أعمال إدارة الكهرباء والإنارة بالمجلس لصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بشارع الغرباوي ومنطقة البسنت بالكورنيش الشرقي واستمرار رفع معدلات النظافة العامة بالشواطئ وكورنيش المدينة لظهور الشواطئ وكورنيش المدينة في أبهى صوره.