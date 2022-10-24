«السياحة والمصايف» بالإسكندرية تعلن عن طرح 7 مواقع للمزايدات العلنية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة الإسكندرية إستعدادا لموسم الصيف القادم عن طرح عمليات حق إستغلال بعض المواقع السياحية في مزايدات علنية عامة، أولها عملية حق إستغلال منفذ شاطئ المندرة المجاني و بيع الخردوات ، وذلك بجلسة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٦ ، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط تبلغ نحو 299 جنيه.

وتطرح سياحة الإسكندرية بجلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٦، عملية حق إستغلال منفذ شاطئ جليم النهاري بقيمة تأمين مؤقت يبلغ نحو 40 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط تبلغ نحو 299 جنيه، كما تطرح عملية حق إستغلال كافيتريا و مطعم ممشي كليوباترا (ويف) و المنطقة المنخفضة أمامها أسفل الكورنيش بنطاق حي شرق ، وذلك بجلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/٧ ، بقيمة تأمين مؤقت يبلغ نحو 2 مليون جنيه، في حين ان قيمة مبلغ كراسة الشروط تبلغ نحو 3 آلاف جنيه.

كما تطرح سياحة الإسكندرية عملية حق إستغلال كافيتريا و مطعم و ممر كامب شيزار (بانوراما) و المنطقة المنخفضة أمامها أسفل رصيف الكورنيش بنطاق حي وسط، وذلك بجلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٩ ، بقيمة تأمين مؤقت يبلغ نحو 2 مليون جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ نحو 3 آلاف جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى طرح عملية حق إستغلال مبني مطعم و كافيتريا جليم (لاتينو) بنطاق حي شرق ، وذلك بجلسة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١١/١٣ ، بقيمة تأمين مؤقت نحو 2 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات نحو 3 آلاف جنيه.

وتقرر طرح عملية حق إستغلال مبني و مطعم ستانلي و الدور الارضي (مورانو) و اللسان الملحق به بشاطئ ستانلي بنطاق حي شرق بجلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤ ، ببتأمين مؤقت قيمته 500 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط ولمواصفات تبلغ نحو 699 جنيه.

وإختتمت المزايدات بطرح عملية حق إستغلال شاطئ زهراء الهانوفيل بنظام (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي، وذلك بجلسة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠ ، بقيمة تأمين مؤقت نحو 30 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنسيه.

ووفقاً للإدارة العامة للشئون المالية، تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط و المواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد، وويمكن الإطلاع على كراسات الشروط و المواصفات الخاصة بالعمليات علي بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح لكل عملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط، فيما يسدد التأمين النهائي لكل عملية علي حدي طبقا لكراسات الشروط و المواصفات المطروح علي أساسها العمليات وهي بنسبة 10% من إجمالي قيمة إستغلال الثلاث سنوات الأولي لكل من “إستغلال كافيتريا و مطعم ممشي كليوباترا (ويف)، واستغلال كافيتريا و مطعم و ممر كامب شيزار (بانوراما)، أما باقي العمليات بنسبة 10% من إجمالي قيمة التعاقد.

كما حددت إدارة التعاقدات آخر موعد لتقديم العطاءات حتي الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر إدارة التعاقدات في المواعيد المحددة قرين كل عملية حيث تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.