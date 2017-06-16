السياحة والاتصالات تقودان النمو الاقتصادي في الربع الثالث

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة 4.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري مقارنة بـ 3.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن ارتفاع معدل النمو، ناتج عن تعافي القطاع السياحي الذي نما بنسبة 80%، إلى جانب قطاع الاتصالات الذي حقق نموا بنسبة 10.7% بينما حقق قطاع التشييد والبناء 7.9% و 4% لقطاع النقل والتخزين.

وأشارت الوزارة في تقرير تفصيلي إلى أنها تسعى لتحقيق 4.5% معدل نمو خلال الربع الرابع من العام الجاري حتى يصل إجمالي النمو المحقق للعام المالي بالكامل إلى 4%.

وفيما يلي تقرير المؤشرات كاملا :

