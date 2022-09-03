«السياحة والآثار» و«النقل» تبحثان مقترحات بشأن استغلال محطات القطار السريع

ناقشت وزارتا «السياحة والآثار» مع «النقل» الاستغلال السياحي للأماكن المحيطة بمحطات القطار السريع .

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي بين غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع اللواء مفيد صلاح رئيس هيئة النقل النهري، والمهندس سيد متولي رئيس جهاز النقل البري الداخلي والدولي، واللواء سمير سلامة مستشار وزير النقل للنقل النهري، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.



ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والآثار والنقل.

حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وممثلون عن غرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحويأتي انعقاد الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والآثار والنقل.

وحضره أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وممثلون عن غرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.



وأكدت نائب وزير السياحة الآثار لشؤون السياحة على التطوير الكبير في شبكة الطرق الذي تشهده مختلف محافظات مصر.

وأشارت إلى أن شبكة الطرق الحديثة تعتبر عاملاً أساسياً في تعزيز ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لربط المنتجات السياحية بعضها البعض مثل ربط منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لإثراء تجربة المواطنين والسائحين حيث يمكنهم الاستمتاع بالشواطئ المصرية الرائعة إلى جانب مشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

من جانبه، تقدم مستشار وزير النقل للنقل النهري ببعض المقترحات التي من شأنها أن تعمل على توفير خدمات سياحية في المناطق المحيطة بمحطات القطاع السريع مما يعمل على التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحيطة بها.

وأكد أن هذا القطار سيخدم القطاع السياحي والمحلي من خلال تسهيل انتقال السائحين والمواطنين من الإسكندرية حتى أسوان في فترة زمنية لا تتعدى 4 ساعات مما سيعتبر وسيلة مهمة جدا لنقل السائحين.



كما أوضح رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالمحطات التي سيمر بها القطار السريع بالمحافظات السياحية وكيفية تعظيم الاستفادة منها سياحياً.



وتطرق الاجتماع أيضا إلى تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت باعتبارها من الأنماط السياحية المهمة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً والتأكيد على ضرورة تطوير المراسي السياحية.. فضلا عن استعراض وسائل نقل مختلفة تعمل بالطاقة النظيفة وسيتم استخدامها في شرم الشيخ كمرحلة أولى.