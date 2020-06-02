«السياحة والآثار»: متحف شرم الشيخ يستقبل 3 قطع أثرية كبيرة (صور)

استقبل متحف شرم الشيخ ثلاث قطع أثرية كبيرة من المتحف المصرى بالتحرير ضمن سيناريو العرض المتحفى الخاص به تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وقال الدكتور على عمر رئيس اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفى، إن تلك القطع شملت مركبتى دهشور الخشبية وتمثال لقرد البابون واقفا في وضع التهليل لشروق الشمس.

وأشار إلى أن المراكب يبلغ طولها أكثر من 10 أمتار وعرضها 2,30 م، وهى تخص الملك سنوسرت الثالث من الدولة الوسطى، ومن المقرر أن يتم عرضهما داخل قاعة مخصصة لهما بداخل المتحف.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن تلك المراكب تم اكتشافها بجوار هرم سنوسرت الثالث بدهشور، وتم نقلهما إلى المتحف المصرى بالتحرير وإعادة تركيبها وعرضهما منذ عام 1910.

وتابع أنه تم نقلهما باستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة لضمان سلامتها والحفاظ عليها أثناء عملية النقل؛ حيث تم نقل المركبتين باستخدام شاسيه معدنى مصنوع من الأستنلس ستيل لسهولة تحريكها ورفعها فى أمان دون المساس بجسم المركب الخشبى.