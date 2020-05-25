«السياحة والآثار» تشكل غرف عمليات للتفتيش على الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

شكلت وزارة السياحة والآثار، غرف عمليات بجميع مكاتب الوزارة بالمحافظات السياحية للمرور والتفتيش على الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وذلك للتأكد من مدي التزامها بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن جميع الفنادق تقوم بتطبيق كافة الاشتراطات والضوابط الصحية المعتمدة وأن نسب الاشغال بها وفقا للنسب المسموح بها تتراوح ما بين ٥% إلى٢٥%.

تسليم فندق بمحافظة قنا شهادة السلامة الصحية

ومن جانبها، قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، إنه تم تسليم فندق بسمة السياحي بمحافظة قنا شهادة السلامة الصحية وذلك بعد استيفاءه كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء لينضم إلى باقي الفنادق التي تم مراجعتها وتسليمها شهادات السلامة الصحية.