«السياحة والآثار» تشدد على التعليمات الخاصة باستخراج تصريح تنفيذ الرحلات الاختيارية (مستند)

بعد أن تلاحظ عدم التزام العديد من الشركات بالاشتراطات التي نصت عليها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن

خاطبت وزارة السياحة والآثار ، الدكتور نادر الببلاوي رئيس اللجنة المؤقتة لتيسير أعمال غرفة ووكالات السفر والسياحة، بخصوص عدم التزام بعض الشركات السياحية بالبيانات المدرجة بطلب شركة السياحة المقدم لاستخراج تصريح تنفيذ الرحلات الاختيارية.

وأشارت مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الشركات السياحية إيمان قنديل في خطابها إلى ضرورة التأكيد على شركات السياحة الالتزام بالضوابط الواجب اتباعها لتنفيذ الرحلات الاختيارية وفقا للقرار الوزراي رقم 298 لسنة 2014 وملحقه وكذا القرار رقم 1004 لسنة 2017 ، وذلك بأن تلتزم الشركات طالبة التصريح ( مركز رئيسي أو فرع ) بتقديم ملف كامل الى غرفة الشركات لإصدار تصاريح المرور على أن يتضمن الملف ما نصت عليه القرارات الوزارية.

ولفتت إيمان قنديل إلى أن الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم الرحلات الاختيارية على أن تقدم برنت تسكين معتمد من الفندق يفيد بأن المجموعة تابعة لها، وفي حالة رغبة الشركة الجالية تنفيذ الرحلات الاختيارية عن طريق شركة أخرى يجب أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها القرارات الوزارية في هذا الشأن على أن تقوم بعمل تفويض منها بالسماح لها بذلك محدد به التزامات ومسئوليات كل شركة تجاه السائحين وفقا للنموذج المعد لذلك.

كما شددت تعليمات وزارة السياحة على أن يتم تقديم الشركة لصورة ضوئية من تذكرة بيع الرحلة الصادرة من الشركة معتمدة بخاتمها وتوقيع مديرها المسئول ومون بها كافة بيانات الرحلة وبيانات السائح ومحل إقامته وسعر بيع الرحلة، ويجوز للشركة أن تستبدل ذلك بتقديمها بيانا مجمعا للتذاكر المباعة في الرحلة معتمدا منها وختمها.

وطالبت مساعد وزير السياحة والآثار شركات السياحة بضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك في أعداد السائحين بالمركبات والحفاظ على التباعد ، كما يتم إخطار الشركات السياحية بالحد الأدنى لأسعار كافة الرحلات الاختيارية المعتمد من وزارة السياحة والآثار وتشغيلات وسائل النقل السياحي داخل وخارج المحافظات السياحية.

وكان وزير السياحة خالد العناني قد أشار خلال مشاركته اليوم في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر في مايو الماضي بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فى لقائه مع ممثلي كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران والفنادق في السوق العربية، إلى ما قامت به مصر للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية والتي تقوم بتطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر.

كما سلط الضوء على قيام الوزارة بتنظيم برامج تدريبية متنوعة لتوعية جـــميع الـــعامـــلين فـــي قــطاع الــسياحــة حــول فــيروس كــورونــا.

وأشار الوزير إلى قيامه ووزيرة الصحة والسكان مؤخرا بالإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين في قطاع السياحة المصري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالأمصال المضادة لفــيروس كورونا.