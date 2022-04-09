تشارك غدًا وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT، والذى سيُعقد خلال الفترة من 10 حتى 12 أبريل الحالي، بمدينة ميلانو الإيطالية التى تعدّ العاصمة التجارية لإيطاليا وواحدة من أهم المدن الإيطالية المصدِّرة للحركة السياحية الوافدة لمصر من دولة إيطاليا.

من جانبه أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن معرض ميلانو السياحي الدولي BIT يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي،

كما أنه يعد أحد أهم المعارض السياحية فى العالم؛ حيث يستقطب أهم متخذي القرار في صناعة السياحة والسفر من مختلف دول العالم، سواء على المستوى الحكومى أو المهنى،

كما أنه يعتبر ملتقى لمنظّمي الرحلات وشركات السياحة والطيران والفنادق وممثلي كبرى وسائل الإعلام، بالاضافة إلى مشاركة معظم الدول السياحية الكبرى.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على هامش فعاليات المعرض، عددًا من اللقاءات المهنية والإعلامية.

وأشار محمد فرج، الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة، إلى أن الهيئة تشارك في فعاليات المعرض، هذا العام، بجناح تبلغ مساحته 103.5 م2 يمثل عددًا من شركات السياحة المصرية وشركات الطيران والفنادق، إلى جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له.

جدير بالذكر أن معرض ميلانو السياحي الدولي BIT يعد واحدًا من أعرق المعارض السياحية فى العالم، حيث يُعقد منذ عام 1980 ويشارك به أكثر من 1300 عارض يمثلون 79 دولة،

ويتجاوز عدد زائريه من المهنيين أكثر من 1500 زائر متخصص، بالإضافة إلى أكثر من 43 ألف زائر من الجمهور الإيطالي بمنطقة شمال إيطاليا، كما يزوره أكثر من 2000 صحفى، ويُعقد على هامشه أكثر من 130 فاعلية، ما بين ندوات ومؤتمرات ووِرش عمل، مما يجعله محطّ أنظار العالم.